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СМИ: США не могут найти посланника для переговоров с РФ по вооружениям
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РИА Новости

СМИ: США не могут найти посланника для переговоров с РФ по вооружениям

04:12 13.02.2020 (обновлено: 04:46 13.02.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет назначить спецпосланника для обсуждения с Россией соглашения по контролю над вооружениями, но до сих пор не нашла желающего, сообщает газета Politico со ссылкой на бывших чиновников.
Администрация ищет кандидата с прошлого года. Различные источники упоминали Ричарда Берта, который был главным переговорщиком по Договору о сокращении стратегических вооружений, Маршалла Биллингсли из министерства финансов и Стивена Хэдли, занимавшего должность советника по национальной безопасности президента США Джорджа Буша-младшего.
Ранее помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявлял о скором начале переговоров с Россией о контроле над вооружениями. В настоящее время остался единственный договор об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном – СНВ-3. В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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Белый дом: Китаю не интересны переговоры по контролю над вооружениями
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