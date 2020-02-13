СМИ: США не могут найти посланника для переговоров с РФ по вооружениям

Администрация ищет кандидата с прошлого года. Различные источники упоминали Ричарда Берта, который был главным переговорщиком по Договору о сокращении стратегических вооружений, Маршалла Биллингсли из министерства финансов и Стивена Хэдли, занимавшего должность советника по национальной безопасности президента США Джорджа Буша-младшего.

Ранее помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявлял о скором начале переговоров с Россией о контроле над вооружениями. В настоящее время остался единственный договор об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном – СНВ-3. В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).