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Страховщики рассказали, сколько они могут заработать за год
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РИА Новости

Страховщики рассказали, сколько они могут заработать за год

04:07 13.02.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВ офисе страховой компании. Архивное фото
В офисе страховой компании. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
В офисе страховой компании. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Агентский канал продаж играет большую роль для многих российских страховщиков, несмотря на распространение покупок в сети, благодаря чему годовой доход самых старательных агентов может исчисляться не одним миллионом рублей, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.
Так, например, один московский консультант страховой компании "Капитал Лайф Страхование Жизни", в которой работают свыше 7,5 тысячи агентов, заработал за прошедший год более 15 миллионов рублей. Он значительно оторвался от своих ближайших конкурентов - агента из Новосибирской области, который заработал 6,5 миллиона, и агентов из Владивостока, Перми и Самары, доход которых составил около 2,5 миллиона рублей.
Лидером по годовому доходу в компании "Согласие" также стал московский агент - он заработал 8,6 миллиона рублей. На втором месте оказались уже упомянутые Новосибирск и Самара - 6,8 миллиона и 6,4 миллиона рублей соответственно. Агенты "Согласия" в Красноярске и Перми заработали более 4 миллионов, а в Ижевске и Санкт-Петербурге - 3 миллиона рублей. Страховщик также рассказал, что к 2021 намерен увеличить число своих агентов до 13 тысяч.
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А вот самые успешные агенты "Росгосстраха" (которых всего в компании насчитывается свыше 38 тысяч человек) сейчас работают в других городах нашей страны. Агент в Вологодской области получил доход в 5,2 миллиона рублей за год, в Рязанской области - 4,2 миллиона, в Псковской области - 2,7 миллиона. В целом в 2019 году более 20 агентов "Росгосстраха" заработали свыше 2 миллионов рублей, а еще 200 агентов - свыше миллиона.
"Большинство программ страхования сегодня реализуются именно через страховых посредников - каско, классическое страхование имущества, ипотека. Даже ОСАГО в большей степени агентский вид страхования. А те цифры по постоянно растущей доле онлайн-продаж полисов обязательной "автогражданки" на деле оказываются отражением развития сервисной опции все тех же агентов, которые оформляют полисы в электронном виде за своих клиентов", - объясняет начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.
Он отметил, что далеко не все виды страхования можно купить онлайн - во многих случаях требуется осмотр автомобиля или квартиры. Более того, к агентским продажам можно отнести не только те, в которых клиента ведет физлицо или ИП. Сюда можно отнести и партнерские продажи - например, автосалоны и банки, так как с ними тоже заключаются агентские договоры. При таком подходе доля агентских продаж оценивается в 50-70% в зависимости от вида страхования, заключает Попков.
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