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Tesla отзывает 15 тысяч внедорожников в США и Канаде
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РИА Новости

Tesla отзывает 15 тысяч внедорожников в США и Канаде

04:02 13.02.2020
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© AP Photo / Kamran JebreiliСтенд Tesla
Стенд Tesla
© AP Photo / Kamran Jebreili
Стенд Tesla. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американская компания Tesla отзывает 15 тысяч внедорожников (SUV) модели X из-за возможной проблемы, которая может привести к потере контроля над гидроусилителем руля, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США и министерство транспорта Канады.
Согласно агентству, NHTSA и канадское министерство транспорта заявили, что алюминиевые гайки могут сломаться, что приведет к потере гидроусилителя рулевого управления на некоторых автомобилях. Сообщается, что будут отозваны 14193 автомобиля в США и 843 в Канаде.
Министерство транспорта Канады сообщает, что Tesla проведет замену подвесных болтов и также поменяет рулевой механизм, если это будет необходимо.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
Шанхай
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TeslaАвтоКанадаСШАЭкономика
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