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Эксперты назвали планируемые траты россиян в День всех влюбленных
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РИА Новости

Эксперты назвали планируемые траты россиян в День всех влюбленных

03:57 13.02.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyМагазин цветов
Магазин цветов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Магазин цветов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россияне готовы больше тратить на подарки к гендерным праздникам, чем ко Дню всех влюбленных, при этом мужчины в целом чаще настроены покупать более дорогие подарки, чем женщины, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости исследования сервиса для размещения объявлений "Авито Работа".
Исследование основано на данных онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие 5 тысяч респондентов со всей России.
В целом к 14 февраля, 23 февраля и 8 марта подарки планируют покупать 82% опрошенных. Среди мужчин этот показатель составляет 79%, среди женщин - 85%.
На подарок к 14 февраля 37% готовы потратить до 1 тысячи рублей – это не более 3% от средней зарплаты по стране. Чуть меньше (31%) тех, кто готов потратить от 1,1 до 3 тысяч рублей, что составляет 4-7% от зарплаты. И лишь 3% готовы потратить на подарок к этому празднику более 10 тысяч рублей.
Продажа цветов к 8 марта
03:48
Исследование показало, что россиянки предпочитают получать 14 февраля
"При этом мужчины чаще намерены покупать дорогие подарки, чем женщины. Тех, кто планирует обойтись самым бюджетным вариантом презента (стоимостью не более 3% от средней зарплаты), 32% среди мужчин и 42% среди женщин. 8% мужчин готовы потратить на подарок от 14% до 26% зарплаты: среди женщин таких только 2%. Больше 27% зарплаты готовы потратить 4% мужчин и 1% женщин", - уточнили в компании.
Исследование показало, что 23 февраля и 8 марта респонденты считают более весомыми поводами подарить дорогой подарок. 43% опрошенных готовы потратить от 1,1 до 3 тысяч рублей. Еще 19% планируют расходы на презенты в размере 8-13% от среднего по России дохода, то есть от 3,1 до 5 тысяч рублей. Среди мужчин 39% готовы потратить на подарок до 7% зарплаты, 8% - от 14% до 26% и 6% - более 27%. Почти половина женщин (47%) планирует потратить на подарки до 7% дохода и лишь 5% - более 14% зарплаты.
Больше всего россиян, которые не планируют дарить подарки на приближающиеся праздники проживает в Северо-Западном федеральном округе (9%), а самое большое количество неопределившихся в Южном и Приволжском федеральных округах – по 21%.
Одиночество
Вчера, 19:48
Улучшайтесь. В Подмосковье знают, что "спасет" одиночек 14 февраля
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