Число заболевших коронавирусом в США выросло до 13 человек

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Число заболевших новым Число заболевших новым коронавирусом США достигло 13 человек, сообщило в среду местное санитарное ведомство — Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По данным телеканала CNBC, уже второй по счету пациент диагностирован в Калифорнии.

Глава Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям доктор Нэнси Мессонье заявила в среду на брифинге, что ведомство готовится к тому, что вирус "закрепится" на территории США.

Число заболевших в США не менялось с прошлой недели.

Власти США принимают ряд мер против вируса. Прямое авиасообщение с КНР прекращено, недавно побывавших в Китае иностранцев перестали впускать на территорию США, также были помещены в двухнедельный карантин несколько сотен американцев, эвакуировавшихся из китайской провинции Хубэй.