Число заболевших коронавирусом в США выросло до 13 человек

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Число заболевших новым коронавирусом в США достигло 13 человек, сообщило в среду местное санитарное ведомство — Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
По данным телеканала CNBC, уже второй по счету пациент диагностирован в Калифорнии.
Глава Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям доктор Нэнси Мессонье заявила в среду на брифинге, что ведомство готовится к тому, что вирус "закрепится" на территории США.
Число заболевших в США не менялось с прошлой недели.
Власти США принимают ряд мер против вируса. Прямое авиасообщение с КНР прекращено, недавно побывавших в Китае иностранцев перестали впускать на территорию США, также были помещены в двухнедельный карантин несколько сотен американцев, эвакуировавшихся из китайской провинции Хубэй.
Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310, сообщил региональный комитет здравоохранения.
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