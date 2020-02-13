Исследование показало, что россиянки предпочитают получать 14 февраля

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские женщины не хотят тратиться в салонах красоты на преображения ко Российские женщины не хотят тратиться в салонах красоты на преображения ко Дню всех влюбленных , зато хотят цветов и украшений: к такому выводу пришли эксперты IT-компании "Эвотор", проанализировав данные чеков с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах и салонах красоты по всей стране.

Данные основаны на анализе динамики продаж в феврале прошлого года. В этом году можно ожидать аналогичную динамику, считают в "Эвоторе".

В День всех влюбленных россияне покупают в пять раз больше букетов, чем в среднем за один день предыдущей недели. Перед праздником и после него — 13 и 15 февраля — число чеков в цветочных магазинах вырастает на 20-40%. При этом стоимость букетов из-за праздника растет незначительно. В среднем по России букет цветов обойдется в этом году в 885 рублей. Москвичам и петербуржцам придется отдать больше — 2035 и 1086 рублей соответственно.

В День святого Валентина также обычно растут продажи украшений. В прошлом году на Валентинов день они увеличились в 1,5 раза. А пик пришелся на следующий день, когда количество чеков выросло в 2,2 раза по сравнению со средним показателем предыдущей недели. В целом по России покупка в ювелирном магазине в феврале обойдется в среднем в 1733 рубля. В Москве — 4195 рублей, в Санкт-Петербурге — 2518 рублей.

А вот у салонов красоты ажиотажного спроса в Валентинов день не ожидается. "В прошлом году ни роста выручки, ни потока желающих преобразиться 13 и 14 февраля не было", — рассказали в "Эвоторе". Средний чек салона красоты в феврале 2020 года в Москве составляет 2645 рублей, в Санкт-Петербурге — 2253 рубля, в целом по России — 1683 рубля.