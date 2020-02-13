Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T11:19+0300
https://ria.ru/20200213/1564632112.html
Исследование показало, что россиянки предпочитают получать 14 февраля
https://cdn25.img.ria.ru/images/155159/47/1551594769_0:25:3072:1753_1036x0_80_0_0_cc2569f831287141788ee25a07149bb5.jpg
РИА Новости

Исследование показало, что россиянки предпочитают получать 14 февраля

03:48 13.02.2020 (обновлено: 11:19 13.02.2020)
10017
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПродажа цветов к 8 марта
Продажа цветов к 8 марта
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские женщины не хотят тратиться в салонах красоты на преображения ко Дню всех влюбленных, зато хотят цветов и украшений: к такому выводу пришли эксперты IT-компании "Эвотор", проанализировав данные чеков с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах и салонах красоты по всей стране.
Данные основаны на анализе динамики продаж в феврале прошлого года. В этом году можно ожидать аналогичную динамику, считают в "Эвоторе".
В День всех влюбленных россияне покупают в пять раз больше букетов, чем в среднем за один день предыдущей недели. Перед праздником и после него — 13 и 15 февраля — число чеков в цветочных магазинах вырастает на 20-40%. При этом стоимость букетов из-за праздника растет незначительно. В среднем по России букет цветов обойдется в этом году в 885 рублей. Москвичам и петербуржцам придется отдать больше — 2035 и 1086 рублей соответственно.
В День святого Валентина также обычно растут продажи украшений. В прошлом году на Валентинов день они увеличились в 1,5 раза. А пик пришелся на следующий день, когда количество чеков выросло в 2,2 раза по сравнению со средним показателем предыдущей недели. В целом по России покупка в ювелирном магазине в феврале обойдется в среднем в 1733 рубля. В Москве — 4195 рублей, в Санкт-Петербурге — 2518 рублей.
А вот у салонов красоты ажиотажного спроса в Валентинов день не ожидается. "В прошлом году ни роста выручки, ни потока желающих преобразиться 13 и 14 февраля не было", — рассказали в "Эвоторе". Средний чек салона красоты в феврале 2020 года в Москве составляет 2645 рублей, в Санкт-Петербурге — 2253 рубля, в целом по России — 1683 рубля.
Четырнадцатого февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. Праздник стал популярным в России с 1990-х годов.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов
Вчера, 03:14
Милонов хочет запретить празднование в школах Дня святого Валентина
61041755
Обсудить 8
День святого ВалентинаРоссияОбщество
Популярные комментарии
к чему подобные исследования, это искусственно навязываемый нам праздник.
13 февраля, 11:25
Лариса Ильина
1000001
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Заграничные биометрические паспорта
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Такси
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря
В Кремле прокомментировали появление икон с изображением Путина
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Умер разведчик Алексей Ботян
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
15:12В Амстердаме взорвалось письмо с бомбой
15:11Депутаты Сейма Латвии проголосовали за роспуск Рижской думы
15:09Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
15:06Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
15:06Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
15:05В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
Лента новостейМолния