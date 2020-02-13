Эксперты рассказали, что россияне слушают по радио

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство россиян (72%) слушают по радио музыку, свидетельствуют результаты опроса Большинство россиян (72%) слушают по радио музыку, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По данным исследования, большинство радиослушателей (72%) привлекает музыка, 45% прослушивают по радио новости, 27% - программы "разговорного" жанра, интервью, ток-шоу, 24% - научно-познавательные передачи.

Отмечается, что в целом более половины россиян (55%) слушают радио - из них 24% ответили, что слушают радио меньше, чем пять-семь лет назад, 18% - что столько же, сколько и раньше, 13% - больше. При этом 45% не слушают радио совсем.

Как указано в опросе, чаще всего граждане слушают радио в личном транспорте (58%), а также дома (41%), на работе, на учебе (19%), на даче, в загородном доме и в общественном транспорте (по 16%), на улице (13%).