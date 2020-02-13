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Эксперты рассказали, что россияне слушают по радио
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РИА Новости

Эксперты рассказали, что россияне слушают по радио

03:41 13.02.2020
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© Fotolia / Viktor GmyriaНаушники
Наушники
© Fotolia / Viktor Gmyria
Наушники. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство россиян (72%) слушают по радио музыку, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, большинство радиослушателей (72%) привлекает музыка, 45% прослушивают по радио новости, 27% - программы "разговорного" жанра, интервью, ток-шоу, 24% - научно-познавательные передачи.
Отмечается, что в целом более половины россиян (55%) слушают радио - из них 24% ответили, что слушают радио меньше, чем пять-семь лет назад, 18% - что столько же, сколько и раньше, 13% - больше. При этом 45% не слушают радио совсем.
Как указано в опросе, чаще всего граждане слушают радио в личном транспорте (58%), а также дома (41%), на работе, на учебе (19%), на даче, в загородном доме и в общественном транспорте (по 16%), на улице (13%).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 февраля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Экспозиция музея связи, открытого общественным деятелем Владимиром Столяровым в селе Толбухино Ярославской области
01:34
Всемирный день радио
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