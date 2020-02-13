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Каждый пятый россиянин слушает подкасты, показал опрос ВЦИОМ
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РИА Новости

Каждый пятый россиянин слушает подкасты, показал опрос ВЦИОМ

03:44 13.02.2020
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CC0 / StockSnap / Девушка в наушниках
Девушка в наушниках
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Каждый пятый россиянин слушает подкасты, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, каждый пятый россиянин (19%) слушает подкасты - из них 9% слушает их больше, чем пять-семь лет назад, 6% - меньше, а 4% - столько же, сколько и раньше. При этом 68% граждан не слушают подкасты совсем, 13% затруднились ответить.
Отмечается, что до проведения опроса о подкастах не слышали 61% респондентов, знали о них лишь 11%, из которых 3% определили подкасты как аудиоподборки, аудиозаписи, аудиоэфиры, 2% - как разговоры, рассуждения.
Как указано в опросе, обычно россияне слушают подкасты дома (59%), а также в личном транспорте (37%), на улице, во время прогулки, на огороде (22%), в общественном транспорте (20%), на работе или учебе (14%).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 февраля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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