Каждый пятый россиянин слушает подкасты, показал опрос ВЦИОМ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Каждый пятый россиянин слушает подкасты, свидетельствуют результаты опроса Каждый пятый россиянин слушает подкасты, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По данным исследования, каждый пятый россиянин (19%) слушает подкасты - из них 9% слушает их больше, чем пять-семь лет назад, 6% - меньше, а 4% - столько же, сколько и раньше. При этом 68% граждан не слушают подкасты совсем, 13% затруднились ответить.

Отмечается, что до проведения опроса о подкастах не слышали 61% респондентов, знали о них лишь 11%, из которых 3% определили подкасты как аудиоподборки, аудиозаписи, аудиоэфиры, 2% - как разговоры, рассуждения.

Как указано в опросе, обычно россияне слушают подкасты дома (59%), а также в личном транспорте (37%), на улице, во время прогулки, на огороде (22%), в общественном транспорте (20%), на работе или учебе (14%).