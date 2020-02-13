Система распределения лесных участков в ДФО заработает в 2020 году

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что новая система управления лесным комплексом Дальнего Востока будет создаваться на основе снимков из космоса, после этого пройдет распределение лесных участков через торги, а сама древесина начнет продаваться через биржу. Трутнев также отметил, что дерево будет маркироваться, поэтому можно будет отслеживать весь процесс движения. Планируется, что новая информационная система Лесвосток.рф будет представлена на ВЭФ во Владивостоке.