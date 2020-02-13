Источник: ступень "Союза", из-за которой отложен пуск, вернули заводу

Ранее другие источники агентства в отрасли сообщали, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты "Союз-2". Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и возвратить в монтажно-испытательный корпус. Позже было решено доставить на Плесецк новую третью ступень, а старт наметить на 20 февраля.
"Новая третья ступень прибыла на космодром и сейчас проходит испытания. Неисправную ступень на днях отправили в РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет "Союз-2" - ред.)", - сказал собеседник агентства.
В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.
В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М". В декабре гендиректор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в "Роскосмос") Николай Тестоедов заявил, что до конца 2019 года планировалось подписать контракт на серийное изготовление двух "Меридианов-М". Был ли договор подписан, не сообщалось.
Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
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