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2020-02-13T03:36+0300
https://ria.ru/20200213/1564631929.html
Источник: ступень "Союза", из-за которой отложен пуск, вернули заводу
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РИА Новости

Источник: ступень "Союза", из-за которой отложен пуск, вернули заводу

03:36 13.02.2020
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© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Третья ступень ракеты-носителя "Союз-2", неисправность в которой привела к месячной задержке запуска военного спутника связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк, отправлена на завод-изготовитель, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее другие источники агентства в отрасли сообщали, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты "Союз-2". Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и возвратить в монтажно-испытательный корпус. Позже было решено доставить на Плесецк новую третью ступень, а старт наметить на 20 февраля.
"Новая третья ступень прибыла на космодром и сейчас проходит испытания. Неисправную ступень на днях отправили в РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет "Союз-2" - ред.)", - сказал собеседник агентства.
В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.
В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М". В декабре гендиректор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в "Роскосмос") Николай Тестоедов заявил, что до конца 2019 года планировалось подписать контракт на серийное изготовление двух "Меридианов-М". Был ли договор подписан, не сообщалось.
Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
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