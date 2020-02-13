Источник: ступень "Союза", из-за которой отложен пуск, вернули заводу

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур. Архивное фото

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Третья ступень ракеты-носителя " Третья ступень ракеты-носителя " Союз-2 ", неисправность в которой привела к месячной задержке запуска военного спутника связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк , отправлена на завод-изготовитель, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее другие источники агентства в отрасли сообщали, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты "Союз-2". Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и возвратить в монтажно-испытательный корпус. Позже было решено доставить на Плесецк новую третью ступень, а старт наметить на 20 февраля.

"Новая третья ступень прибыла на космодром и сейчас проходит испытания. Неисправную ступень на днях отправили в РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет "Союз-2" - ред.)", - сказал собеседник агентства.

В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.

В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М". В декабре гендиректор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в "Роскосмос") Николай Тестоедов заявил, что до конца 2019 года планировалось подписать контракт на серийное изготовление двух "Меридианов-М". Был ли договор подписан, не сообщалось.