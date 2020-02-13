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Отраслевой союз подготовит методологию расчета минимальных цен на пиво
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РИА Новости

Отраслевой союз подготовит методологию расчета минимальных цен на пиво

03:32 13.02.2020 (обновлено: 08:03 13.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПиво
Пиво
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пиво. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Союз российских пивоваров планирует создать экспертную группу для разработки методологии определения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщил в интервью РИА Новости новый председатель совета союза Даниил Бриман.
"Сейчас подавляющее большинство членов союза такую меру поддержали, исполнительному комитету дано в связи с этим задание. Я думаю, что уже на следующей неделе мы встретимся определенным составом и обсудим этот вопрос более детально. Мы обсудим создание экспертной группы с участием как членов союза, так и внешних экспертов, чтобы выработать методологию установления минимальной розничной цены", - сказал Бриман.
"Есть много вопросов. Должна ли МРЦ быть привязана к упаковке, к видам пива, к проценту содержания алкоголя? Это серьезная работа, она потребует времени, но, безусловно, это станет приоритетом для союза - привлечь экспертов, выработать рекомендации. Затем мы будем готовы вынести эти рекомендации на рассмотрение, в частности, Минфина и других отраслевых организаций", - добавил собеседник агентства.
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В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
Во вторник пивоваренные компании "Балтика", Heineken и AB InBev Efes сообщили о решении выйти из Союза российских пивоваров, в качестве причины назывались принципиальные разногласия с другими членами союза относительно стратегии борьбы с нелегальным рынком. Одним из таких вопросов стала минимальная розничная цена на пиво: большинство членов союза выступают за ее введение, крупнейшие компании - против.
Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет. В частности, в сентябре 2018 года глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин в интервью РИА Новости говорил, что ведомство планирует обсудить с Минфином РФ вопрос введения МРЦ на пиво.
Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 433 рубля, на игристые вина - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.
Главный тренер СКА Вячеслав Быков во время матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК Динамо (Москва) и ХК СКА (Санкт-Петербург).
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