Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T09:47+0300
https://ria.ru/20200213/1564631789.html
МЧС подтвердило гибель восьми человек в ДТП под Псковом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564636032_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_c9be24e186a3181c20f7bdf15c4239a1.jpg
РИА Новости

МЧС подтвердило гибель восьми человек в ДТП под Псковом

03:22 13.02.2020 (обновлено: 09:47 13.02.2020)
684
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МЧС России подтвердило гибель восьми человек в ДТП под Псковом, еще двое пострадали.
"В 00.29 на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и большегрузным автомобилем Volvo... В результате ДТП пострадали 10 человек, из них восемь погибли", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, к месту ДТП была направлена оперативная группа, спасатели деблокировали пострадавших.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в ДТП попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Вчера, 09:18
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
1001100
Обсудить 1
ДТП с гражданами Украины в Псковской областиМЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Псковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Работа Московских центральных диаметров
В Москве по просьбам пассажиров переименуют некоторые станции МЦД
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Заграничные биометрические паспорта
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Тонкие слои древнего вулканического пепла во льду Антарктиды позволили точно определить, когда произошло массовое таяние
Вычислен уровень подъема океана из-за таяния льда в Антарктиде
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
15:12В Амстердаме взорвалось письмо с бомбой
15:11Депутаты Сейма Латвии проголосовали за роспуск Рижской думы
15:09Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
15:06Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
15:06Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
15:05В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
15:02Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов
Лента новостейМолния