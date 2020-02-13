МЧС подтвердило гибель восьми человек в ДТП под Псковом

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МЧС России подтвердило гибель восьми человек в ДТП под Псковом, еще двое пострадали.
"В 00.29 на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и большегрузным автомобилем Volvo... В результате ДТП пострадали 10 человек, из них восемь погибли", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, к месту ДТП была направлена оперативная группа, спасатели деблокировали пострадавших.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в ДТП попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами.