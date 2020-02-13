МЧС подтвердило гибель восьми человек в ДТП под Псковом

"В 00.29 на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и большегрузным автомобилем Volvo... В результате ДТП пострадали 10 человек, из них восемь погибли", - говорится в сообщении ведомства.