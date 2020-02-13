Козлов рассказал, как можно устранить дефицит билетов в ДФО

"Но сейчас финансирование каждый год нужно "вручную" доводить до этой цифры. Так, на 2020 год в федеральном бюджете на эти цели заложено только 5,8 миллиарда рублей. Минвостокразвития рассчитывает, что сумма будет увеличена при корректировке бюджета и с помощью субсидий из резервного фонда, как это было сделано в предыдущие годы", - сказал Козлов.