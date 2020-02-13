Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T03:20+0300
https://ria.ru/20200213/1564631756.html
Козлов рассказал, как можно устранить дефицит билетов в ДФО
https://cdn24.img.ria.ru/images/156371/75/1563717558_0:74:3018:1771_1036x0_80_0_0_27fb77dbb5aaf773a0ad53a98851eb69.jpg
РИА Новости

Козлов рассказал, как можно устранить дефицит билетов в ДФО

03:20 13.02.2020
280
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов считает, что если сделать программу субсидируемых перелетов долгосрочной, то это устранит дефицит субсидируемых билетов на Дальний Восток.
Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил журналистам, сейчас планируется переход от годичной субсидии на срок до трех лет, но также рассматривается вариант сделать программу пятилетней.
"Буквально 4 февраля авиационную доступность мы обсуждали с Евгением Ивановичем Дитрихом. Уже озвучено, что прорабатывается вопрос о том, что программа субсидирования должна стать долгосрочной. Планирование субсидий на авиаперевозки на несколько лет позволит устранить дефицит билетов на дальневосточных направлениях, так как продажи билетов при долгосрочной программе не будут приостанавливаться каждый год", - рассказал министр РИА Новости.
Пассажирский самолет в небе
23 сентября 2019, 11:59
Авиакомпаниям, продающим билеты по доступным ценам в ДФО, пообещали льготы
По его словам, в самом документе о продлении программы субсидируемых перелетов можно закрепить достаточное финансирование. Как отметил министр, на льготные перевозки на Дальний Восток требуется не менее 8,1 миллиарда рублей в год.
"Но сейчас финансирование каждый год нужно "вручную" доводить до этой цифры. Так, на 2020 год в федеральном бюджете на эти цели заложено только 5,8 миллиарда рублей. Минвостокразвития рассчитывает, что сумма будет увеличена при корректировке бюджета и с помощью субсидий из резервного фонда, как это было сделано в предыдущие годы", - сказал Козлов.
Субсидируемые авиабилеты могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; сопровождающие ребенка-инвалида и инвалиды с детства второй или третьей групп; имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
5 сентября 2019, 11:11Восточный экономический форум
Путин рассказал, как можно поощрять компании с недорогими билетами в ДФО
000003
Обсудить 3
Александр КозловДальневосточный ФОРоссияОбщество
Рекомендуем
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Работа Московских центральных диаметров
В Москве по просьбам пассажиров переименуют некоторые станции МЦД
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах
Заграничные биометрические паспорта
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Тонкие слои древнего вулканического пепла во льду Антарктиды позволили точно определить, когда произошло массовое таяние
Вычислен уровень подъема океана из-за таяния льда в Антарктиде
Медицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
15:12В Амстердаме взорвалось письмо с бомбой
15:11Депутаты Сейма Латвии проголосовали за роспуск Рижской думы
15:09Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
15:06Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
15:06Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
15:05В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
15:02Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов
Лента новостейМолния