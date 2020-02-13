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Туризм
2020-02-13T03:31+0300
https://ria.ru/20200213/1564631731.html
Исследование: 12% россиян изменили планы на отпуск из-за коронавируса
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РИА Новости

Исследование: 12% россиян изменили планы на отпуск из-за коронавируса

03:30 13.02.2020 (обновлено: 03:31 13.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoРабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
© REUTERS / CNS Photo
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новости о коронавирусе стали причиной изменения планов на отпуск каждого восьмого россиянина, показало исследование сервиса "Работа.ру".
По данным исследования, только пятая часть россиян (20%) собирается в отпуск в ближайшие несколько месяцев, большинство опрошенных (80%) не планирует отпуск в ближайшее время.
Большинство работодателей (91%) не стали принимать меры в связи с распространением вируса, показало исследование. Лишь 5% респондентов сообщили, что на работе им выдали медицинские маски, 3% отменили командировки, а 1% начальство разрешило работать из дома.
Исследование проводилось в феврале 2020 года среди 2,8 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.
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Среди тех, кто собирался в ближайшее время отдыхать, 12% опрошенных изменили свои планы из-за новостей об опасном вирусе - это каждый восьмой опрошенный.
При этом 6% респондентов из них решили отказаться от отпуска, другие 6% изменили маршрут, отказавшись от поездки в Азию. При этом на планы большинства (88%) новости о коронавирусе никак не повлияли.
Вопрос задавался в феврале 2020 года 560 экономически активным россиянам старше 18 лет, планировавшим взять отпуск в ближайшее время, из всех округов страны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались более тысячи человек.
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
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