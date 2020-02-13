Исследование: 12% россиян изменили планы на отпуск из-за коронавируса

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новости о Новости о коронавирусе стали причиной изменения планов на отпуск каждого восьмого россиянина, показало исследование сервиса "Работа.ру".

По данным исследования, только пятая часть россиян (20%) собирается в отпуск в ближайшие несколько месяцев, большинство опрошенных (80%) не планирует отпуск в ближайшее время.

Большинство работодателей (91%) не стали принимать меры в связи с распространением вируса, показало исследование. Лишь 5% респондентов сообщили, что на работе им выдали медицинские маски, 3% отменили командировки, а 1% начальство разрешило работать из дома.

Исследование проводилось в феврале 2020 года среди 2,8 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Среди тех, кто собирался в ближайшее время отдыхать, 12% опрошенных изменили свои планы из-за новостей об опасном вирусе - это каждый восьмой опрошенный.

При этом 6% респондентов из них решили отказаться от отпуска, другие 6% изменили маршрут, отказавшись от поездки в Азию. При этом на планы большинства (88%) новости о коронавирусе никак не повлияли.

Вопрос задавался в феврале 2020 года 560 экономически активным россиянам старше 18 лет, планировавшим взять отпуск в ближайшее время, из всех округов страны.