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Эксперт назвал сроки появления в России "умных" дорог
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РИА Новости

Эксперт назвал сроки появления в России "умных" дорог

03:12 13.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходный переход
Пешеходный переход
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходный переход. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Система "умных" дорог в России может появиться в ближайшие 2-3 года, она позволит водителю заранее узнавать о приближении пешехода, необходимости предоставления проезда автомобилям скорой или пожарной, а также о наличии постороннего предмета или открытого люка на дороге, сообщил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь партнерства "Глонасс" Ярослав Федосеев.
Проект реализуется НП "Глонасс" в рамках платформы "Автодата" Национальной технологической инициативы "Автонет" по поручению президента РФ.
"Наша задача - провести комплексную модернизацию интеллектуальной транспортной системы городов. По проведенным исследованиям, проект позволит снизить количество ДТП минимум на 20%. Система будет использовать технологии V2X (посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой), которая обеспечит обмен данных между участниками дорожного движения, инфраструктурой и операторами управления дорожным движением", - рассказал собеседник агентства.
"Водитель заблаговременно будет проинформирован системой в свой собственный автомобиль (на дисплей приборной панели или в приложение для смартфона) о приближении пешехода, необходимости предоставления проезда скорой помощи или пожарной, наличии постороннего предмета или открытого люка. Мы ожидаем, что система станет доступной для пользования в ближайшее 2-3 года", - добавил Федосеев.
Первым городом, где успешно проведены тестирования, стала Самара. Пилотные проекты также пройдут в Волгограде, Тамбове, Курске, Сколково, Орше, а также Башкортостане, Московской области, Красноярском крае, Ставрополье, Нижегородской и Новосибирской областях.
Так, на пилотных участках Самары отработаны сценарии предупреждения водителя о приближении автомобиля к месту проведения дорожных работ, предотвращения ДТП с участием пешеходов на регулируемом перекрестке, а также предоставление приоритетного проезда для спецтранспорта, информирование о наличии пешехода на нерегулируемом наземном переходе, об открытом люке колодца на неукрепленной обочине автомобильной̆ дороги, о наличии постороннего предмета на дороге и о необходимости снижения скорости вблизи школы.
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