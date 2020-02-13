Эксперт назвал сроки появления в России "умных" дорог

"Наша задача - провести комплексную модернизацию интеллектуальной транспортной системы городов. По проведенным исследованиям, проект позволит снизить количество ДТП минимум на 20%. Система будет использовать технологии V2X (посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой), которая обеспечит обмен данных между участниками дорожного движения, инфраструктурой и операторами управления дорожным движением", - рассказал собеседник агентства.

"Водитель заблаговременно будет проинформирован системой в свой собственный автомобиль (на дисплей приборной панели или в приложение для смартфона) о приближении пешехода, необходимости предоставления проезда скорой помощи или пожарной, наличии постороннего предмета или открытого люка. Мы ожидаем, что система станет доступной для пользования в ближайшее 2-3 года", - добавил Федосеев.

Первым городом, где успешно проведены тестирования, стала Самара. Пилотные проекты также пройдут в Волгограде, Тамбове, Курске, Сколково, Орше, а также Башкортостане, Московской области, Красноярском крае, Ставрополье, Нижегородской и Новосибирской областях.

Так, на пилотных участках Самары отработаны сценарии предупреждения водителя о приближении автомобиля к месту проведения дорожных работ, предотвращения ДТП с участием пешеходов на регулируемом перекрестке, а также предоставление приоритетного проезда для спецтранспорта, информирование о наличии пешехода на нерегулируемом наземном переходе, об открытом люке колодца на неукрепленной обочине автомобильной̆ дороги, о наличии постороннего предмета на дороге и о необходимости снижения скорости вблизи школы.