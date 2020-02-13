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Сбербанк назвал самые "свадебные" российские города в 2020 году
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РИА Новости

Сбербанк назвал самые "свадебные" российские города в 2020 году

03:09 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодожены на свадьбе
Молодожены на свадьбе
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Молодожены на свадьбе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Только 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет планируют до конца года вступить в брак, при этом самыми "свадебными" городами России станут Махачкала, Санкт-Петербург и Пенза, говорится в исследовании компаний "Сбербанк Управление активами" и "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В 2020 году 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности", - выяснили эксперты компаний.
Самое большое количество свадеб на тысячу жителей в 2020 году планируется в Махачкале - 10% опрошенных жителей заявили о намерении вступить в брак. На втором месте находится Санкт-Петербург с долей в 7%, на третьем расположилось сразу три города - Пенза, Нижний Новгород и Ульяновск, в которых 6% жителей не исключают вступления в брак в текущем году.
Планируют вступить в брак в 2020 году 5% жителей Оренбурга, Самары, Астрахани, Омска, Волгограда, Воронежа, Краснодара и Тольятти. При этом в Москве доля, заявивших о намерении вступить в брак, составляет всего 4%.
Хорошим поводом сделать предложение является День всех влюбленных 14 февраля, уверены эксперты. По их данным, среди молодежи в возрасте до 30 лет отмечать праздник будут 44%, среди респондентов старше 30 лет — только 18%. При этом праздник намного популярнее среди женщин. Так, среди молодежи подарки возлюбленным собираются делать 64% женщин и 36% мужчин, а у тех, кто старше 30 лет, поздравлять своих партнеров планируют 83% женщин и 17% мужчин.
Наиболее распространенным видом поздравлений на День святого Валентина являются "валентинки", далее следуют сладости, украшения и игрушки. Популярны и путешествия: больше всего влюбленных пар отправятся в путешествие, чтобы отметить праздник из Екатеринбурга, Кирова и Ростова-на-Дону.
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