Сбербанк назвал самые "свадебные" российские города в 2020 году

В феврале или по любви. Когда лучше играть свадьбу в 2020 году

Нумерологи каждый год высчитывают наиболее удачные даты для свадьбы. В этом году их три, но все – в феврале. Когда же лучше жениться, чтобы брак был счастливым и крепким?