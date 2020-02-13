В ГД предложили возмещать россиянам стоимость тары за ее возврат

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР) направил вице-премьеру Виктории Абрамченко предложение о возмещении покупателям стоимости тары за ее возврат в пункты приема за заранее указанную сумму на ценниках.

"В данном контексте возможно использовать позитивный опыт некоторых зарубежных стран, а именно: указывать стоимость упаковки на ценниках определенного вида товаров. В случае приобретения такого товара стоимость упаковки, указанная на ценнике, может быть возмещена покупателю, в случае ее сдачи в специализированные пункты приема", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению депутата, такая мера позволит снизить стоимость некоторых видов товаров в РФ и сократить расходы предприятий на производство новой упаковки, а также поможет резко увеличить процент перерабатываемого мусора.

Власов в своем письме также напомнил, что необходимость ответственности производителей в части несения расходов на утилизацию упаковок отмечал в своем послании президент РФ Владимир Путин.

"Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в письме парламентария.