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В ГД предложили возмещать россиянам стоимость тары за ее возврат
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РИА Новости

В ГД предложили возмещать россиянам стоимость тары за ее возврат

03:05 13.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПроизводство напитков
Производство напитков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Производство напитков. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР) направил вице-премьеру Виктории Абрамченко предложение о возмещении покупателям стоимости тары за ее возврат в пункты приема за заранее указанную сумму на ценниках.
"В данном контексте возможно использовать позитивный опыт некоторых зарубежных стран, а именно: указывать стоимость упаковки на ценниках определенного вида товаров. В случае приобретения такого товара стоимость упаковки, указанная на ценнике, может быть возмещена покупателю, в случае ее сдачи в специализированные пункты приема", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению депутата, такая мера позволит снизить стоимость некоторых видов товаров в РФ и сократить расходы предприятий на производство новой упаковки, а также поможет резко увеличить процент перерабатываемого мусора.
Власов в своем письме также напомнил, что необходимость ответственности производителей в части несения расходов на утилизацию упаковок отмечал в своем послании президент РФ Владимир Путин.
"Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в письме парламентария.
Ранее Власов предлагал установить в российских магазинах пункты приема пластиковой тары за деньги.
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30 мая 2019, 08:00
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Василий ВласовГосдума РФРоссияОбщество
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