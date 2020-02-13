В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса в Хубэе

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Как сообщается, в провинции подтверждено 14 840 новых случаев заболевания и 242 смерти. В больницах находятся еще более 33 тысяч человек, из них 5647 - в тяжелом состоянии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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