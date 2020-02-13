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В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса в Хубэе
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РИА Новости

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса в Хубэе

03:03 13.02.2020 (обновлено: 07:01 13.02.2020)
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Как сообщается, в провинции подтверждено 14 840 новых случаев заболевания и 242 смерти. В больницах находятся еще более 33 тысяч человек, из них 5647 - в тяжелом состоянии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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