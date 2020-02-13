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Сябитова предложила учредить в России новый праздник
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РИА Новости

Сябитова предложила учредить в России новый праздник

02:31 13.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Телеведущая Роза Сябитова. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова предложила учредить в России новый праздник — Всероссийский день знакомств, который должен помочь молодым людям создавать семьи. Об этом она рассказала в интервью "Пятому каналу".
"Всероссийский день знакомств имеет свои исторические корни. Чтобы осенью и зимой играть свадьбы, предки понимали — молодым надо помогать. Двадцать третье, 24 июня — день летнего солнцестояния. Еще про него говорят, что это День Ивана Купалы", — сказала Сябитова.
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По ее мнению, современной молодежи в поисках семейного счастья по-прежнему нужна помощь старшего поколения. Телеведущая также подготовила некий "свод правил", который молодым людям нужно будет соблюдать во время праздника.
"Девушки будут готовиться, создавать все своими руками. Веночки, вышивание. Молодые люди, женихи, которые придут, должны знать главное правило — если девушка надела на него венок, то, соответственно, он будет с ней общаться в течение дня. Рулят — девушки. Венок — символ знакомства", — пояснила Сябитова.
При этом телеведущая добавила, что для тех, кто не любит массовые торжества, можно создать интернет-приложение с функциями сайта знакомств.
Сябитова известна благодаря популярному ток-шоу знакомств "Давай поженимся!".
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Шоу-бизнесРоза СябитоваРоссия
Популярные комментарии
Праздником будет день, когда закроют эту никчемную передачу "давай поженимся"!!!
13 февраля, 07:32
antyxa1979
1110000
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