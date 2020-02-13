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Небензя: РФ не уверена, что резолюция по Ливии будет жизнеспособной
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РИА Новости

Небензя: РФ не уверена, что резолюция по Ливии будет жизнеспособной

02:22 13.02.2020
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 13 фев - РИА Новости. Россия не уверена, что принятая в среду резолюция СБ ООН, закрепляющая итоги берлинской конференции по Ливии, будет исполняться, заявил постпред России Василий Небензя.
Ранее Совбез принял соответствующую резолюции. В поддержку проголосовали 14 государств. Россия воздержалась.
"Мы искренне хотим, чтобы резолюции Совета Безопасности по Ливии исполнялись. Хотели бы, чтобы этот документ был жизнеспособен. Но уверенности в этом на основании текста, который мы получили, у нас нет. Поэтому поддержать его мы не смогли", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза.
"И если эта резолюция не будет исполняться, мы напомним вам о том, что говорили сегодня", - добавил он.
Перед этим он указал, что пока нет ясного понимания о готовности всех сторон ливийского конфликта выполнять решения берлинской конференции. Постпред отметил, что принятая резолюция "предписывает исполнять то, чего еще нет, причем предусматривает возможность введения санкций за неисполнение того, чего еще нет".
Ливия
01:55
МИД ПНС Ливии поприветствовал резолюцию Совбеза ООН
В тексте резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что СБ ООН утверждает итоги берлинской конференции по Ливии. Совбез также подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
01:08
Глава МИД Германии положительно оценил резолюцию СБ ООН по Ливии
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Василий НебензяСовет Безопасности ООНЛивияРоссияВ мире
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