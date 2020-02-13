Небензя: РФ не уверена, что резолюция по Ливии будет жизнеспособной

Ранее Совбез принял соответствующую резолюции. В поддержку проголосовали 14 государств. Россия воздержалась.

"Мы искренне хотим, чтобы резолюции Совета Безопасности по Ливии исполнялись. Хотели бы, чтобы этот документ был жизнеспособен. Но уверенности в этом на основании текста, который мы получили, у нас нет. Поэтому поддержать его мы не смогли", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза.

"И если эта резолюция не будет исполняться, мы напомним вам о том, что говорили сегодня", - добавил он.

Перед этим он указал, что пока нет ясного понимания о готовности всех сторон ливийского конфликта выполнять решения берлинской конференции. Постпред отметил, что принятая резолюция "предписывает исполнять то, чего еще нет, причем предусматривает возможность введения санкций за неисполнение того, чего еще нет".

В тексте резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что СБ ООН утверждает итоги берлинской конференции по Ливии. Совбез также подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.