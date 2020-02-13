Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском

По словам Миракяна, он по-белорусски спросил у продавщицы, есть ли фруктовый чай. Та в ответ сказала, что в стране два государственных языка, и попросила говорить по-русски. "Я с вами не на китайском и не на чешском, а на одном из государственных языков (разговариваю. — Прим. ред.)", — возмутился мужчина.