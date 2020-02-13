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2020-02-13T13:36+0300
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Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском
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РИА Новости

Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском

02:08 13.02.2020 (обновлено: 13:36 13.02.2020)
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновУчебники и пособия по изучению русского языка
Учебники и пособия по изучению русского языка
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Учебники и пособия по изучению русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Житель Минска Арамаис Миракян пожаловался в фейсбуке на то, что в одном из минских магазинов кассирша потребовала, чтобы он говорил не на белорусском языке, а на русском.
По словам Миракяна, он по-белорусски спросил у продавщицы, есть ли фруктовый чай. Та в ответ сказала, что в стране два государственных языка, и попросила говорить по-русски. "Я с вами не на китайском и не на чешском, а на одном из государственных языков (разговариваю. — Прим. ред.)", — возмутился мужчина.
После этого продавщица пригрозила вызвать охрану, а Миракян попросил дать жалобную книгу и позвать администрацию магазина.
В итоге администратор, по словам Миракяна, принес извинения, однако он решил написать жалобу руководству сети магазинов.
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МинскВ мире
Популярные комментарии
Это даст ясную картину, что и как на самом деле происходит у нас на открытой границе, в республике полностью живущей за нас счёт. .уж как есть, чего наводить тень на плетень.
13 февраля, 03:05
Александр Смирнов
100102126
не слушается Лука , вот и разжигают рознь помалу , вылавливают бытовую ерунду и раздувают ее , либо сами сочиняют истории , мол белорусы тоже плохие как и украинцы , чтоб в случае если кому сверху приспичит наказать белорусов , оттяпать у них кусок типа , то народ чтоб за был , не бухтел на кухнях против
13 февраля, 04:04
Wandervaffen DD
25241488
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