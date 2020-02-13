Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Житель Минска Арамаис Миракян пожаловался в фейсбуке на то, что в одном из минских магазинов кассирша потребовала, чтобы он говорил не на белорусском языке, а на русском.
По словам Миракяна, он по-белорусски спросил у продавщицы, есть ли фруктовый чай. Та в ответ сказала, что в стране два государственных языка, и попросила говорить по-русски. "Я с вами не на китайском и не на чешском, а на одном из государственных языков (разговариваю. — Прим. ред.)", — возмутился мужчина.
После этого продавщица пригрозила вызвать охрану, а Миракян попросил дать жалобную книгу и позвать администрацию магазина.
В итоге администратор, по словам Миракяна, принес извинения, однако он решил написать жалобу руководству сети магазинов.