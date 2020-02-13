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МИД ПНС Ливии поприветствовал резолюцию Совбеза ООН
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РИА Новости

МИД ПНС Ливии поприветствовал резолюцию Совбеза ООН

01:55 13.02.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЛивия
Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Ливия. Архивное фото
ТРИПОЛИ, 13 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Правительства национального согласия Ливии приветствует резолюцию Совбеза ООН, закрепляющую итоги берлинской конференции, заявил РИА Новости глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии. Автором резолюции является Великобритания. Резолюцию поддержали 14 стран, Россия воздержалась при голосовании.
"Мы приветствуем голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции Великобритании о прекращении огня в Ливии", - сообщил Сияла.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
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