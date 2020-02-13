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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-13T09:37+0300
https://ria.ru/20200213/1564631144.html
Конфликт с участием солдат армии США в Сирии сняли на видео
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564631121_0:115:1496:957_1036x0_80_0_0_0d336be6beb5a563bbded77cc15833e3.jpg
РИА Новости

Конфликт с участием солдат армии США в Сирии сняли на видео

01:39 13.02.2020 (обновлено: 09:37 13.02.2020)
55739
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телеканал RT Arabic и агентства Kurdistan24 и SANA опубликовали видео конфликта между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
Ранее сообщалось, что на одном из блокпостов рядом с этим населенным пунктом подразделение правительственных войск остановило отклонившуюся от маршрута американскую колонну. После этого между военнослужащими из США и местными жителями возник конфликт, и американские солдаты открыли огонь на поражение. В результате инцидента погиб 14-летний подросток, еще один житель получил ранения. Столкновение удалось прекратить благодаря вмешательству российских военных.
На видео Kurdistan24 запечатлен отход с места инцидента американской колонны, которую местные жители закидывают камнями. При этом на одном из броневиков заметны повреждения от попадания коктейля Молотова. Также на кадрах виден самолет, предположительно, ВВС США, который отстреливает ложные тепловые ловушки.
На кадрах, опубликованных агентством SANA, можно увидеть словесную перепалку между одним из местных жителей, который держит в руках скомканный флаг США, и тремя американскими солдатами.
На другом ролике видны несколько бронеавтомобилей российских военных, прибывших на место происшествия.
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Война в СирииВооруженные силы СШАСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Давайте начнем с того, что американцев в Сирию никто не звал. Ага? Это как Вы бы фашистов защищали, которых партизаны обстреливали. Типа, они защищались. Далеко пойдете с такими взглядами.
13 февраля, 04:54
Михаил Глушко
14920011262
Я так понимаю, что молотова как раз таки пацан и бросил, за что и был наказан. Потому что мы видим реакцию американцев на бросание в них камней, палок, фекалий - они реагируют на это спокойно. Есть куча видеороликов из Ирака, где пацаны бросают в военных камни и те никак не реагируют, хотя и с винтовками в руках. Почему нет видеозаписи смерти пацана? Ведь сирийцы все с телефонами. Но съемку начали уже после инцидента. Киселев, что думаешь? "Совпадение? Не думаю"))) Все записи есть, но публиковать запись где пацан швыряет бутылку с зажигательной смесью не будут, т.к. это сразу оправдывает действия военных США. Это уже прямое нападение.
13 февраля, 04:47
Eugene Krabs
2641018125
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