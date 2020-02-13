Конфликт с участием солдат армии США в Сирии сняли на видео

На видео Kurdistan24 запечатлен отход с места инцидента американской колонны, которую местные жители закидывают камнями. При этом на одном из броневиков заметны повреждения от попадания коктейля Молотова. Также на кадрах виден самолет, предположительно, ВВС США, который отстреливает ложные тепловые ловушки.