Конфликт с участием солдат армии США в Сирии сняли на видео

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телеканал RT Arabic и агентства Kurdistan24 и SANA опубликовали видео конфликта между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
Ранее сообщалось, что на одном из блокпостов рядом с этим населенным пунктом подразделение правительственных войск остановило отклонившуюся от маршрута американскую колонну. После этого между военнослужащими из США и местными жителями возник конфликт, и американские солдаты открыли огонь на поражение. В результате инцидента погиб 14-летний подросток, еще один житель получил ранения. Столкновение удалось прекратить благодаря вмешательству российских военных.
На видео Kurdistan24 запечатлен отход с места инцидента американской колонны, которую местные жители закидывают камнями. При этом на одном из броневиков заметны повреждения от попадания коктейля Молотова. Также на кадрах виден самолет, предположительно, ВВС США, который отстреливает ложные тепловые ловушки.
На кадрах, опубликованных агентством SANA, можно увидеть словесную перепалку между одним из местных жителей, который держит в руках скомканный флаг США, и тремя американскими солдатами.
На другом ролике видны несколько бронеавтомобилей российских военных, прибывших на место происшествия.