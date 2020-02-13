В ЛНА опровергли заявление миссии ООН о запрете на посадку в Ливии

БЕНГАЗИ (Ливия), 13 фев - РИА Новости. Заявление миссии Заявление миссии ООН Ливии о том, что Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара не разрешает посадку регулярных рейсов миссии, не соответствует действительности, говорится в заявлении генерального командования ЛНА, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее миссия ООН в Ливии заявила, что силы ЛНА несколько раз отказывали ей в выдаче разрешений на посадку ее самолетов.

"То, что говорится в заявлении миссии ООН, не отражает реального положения дел и не передает реальную картину мировому и региональному общественному мнению и тем, кто принимает решения в ООН", - сообщается в заявлении.

В заявлении отмечается, что ЛНА не может обеспечить посадку самолетов только в международном аэропорту "Митига" в ливийской столице Триполи и в аэропорту Мисраты, которые находятся под контролем формирований, лояльных Правительству национального согласия.

Ранее в январе ЛНА объявила о расширении бесполетной зоны над Триполи, включив в нее аэродром Митига. ЛНА призвала авиакомпании соблюдать зону и "не подвергать самолеты угрозе уничтожения".