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В ЛНА опровергли заявление миссии ООН о запрете на посадку в Ливии
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РИА Новости

В ЛНА опровергли заявление миссии ООН о запрете на посадку в Ливии

01:32 13.02.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 13 фев - РИА Новости. Заявление миссии ООН в Ливии о том, что Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара не разрешает посадку регулярных рейсов миссии, не соответствует действительности, говорится в заявлении генерального командования ЛНА, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее миссия ООН в Ливии заявила, что силы ЛНА несколько раз отказывали ей в выдаче разрешений на посадку ее самолетов.
"То, что говорится в заявлении миссии ООН, не отражает реального положения дел и не передает реальную картину мировому и региональному общественному мнению и тем, кто принимает решения в ООН", - сообщается в заявлении.
В заявлении отмечается, что ЛНА не может обеспечить посадку самолетов только в международном аэропорту "Митига" в ливийской столице Триполи и в аэропорту Мисраты, которые находятся под контролем формирований, лояльных Правительству национального согласия.
Ранее в январе ЛНА объявила о расширении бесполетной зоны над Триполи, включив в нее аэродром Митига. ЛНА призвала авиакомпании соблюдать зону и "не подвергать самолеты угрозе уничтожения".
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
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Халифа ХафтарЛивияООНВ мире
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