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Оглашение приговора по делу россиянки Тэрады в США перенесли
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РИА Новости

Оглашение приговора по делу россиянки Тэрады в США перенесли

01:27 13.02.2020
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© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Приговор по делу гражданки РФ Миры Тэрады перенесен в США на 21 февраля, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее планировалось, что приговор будет оглашен в пятницу, 14 февраля.
Мира Тэрада, известная также как Оксана Вовк, проходит по делу о наркотиках. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денежных средств, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Прокуроры предложили приговорить россиянку к трем годам и 10 месяцам тюрьмы.
Бывший муж и предполагаемый сообщник россиянки Алет Тэрада в октябре 2019 года был задержан в петербургском аэропорту "Пулково" и по решению суда выдворен из России и передан властям США. Алета Тэраду обвиняют в США в организации транспортировки и сбыта наркотиков в крупном размере.
Здание суда в США
5 декабря 2019, 20:52
Россиянка Тэрада признала себя виновной в суде США в отмывании денег
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Мира ТэрадаРоссияСШАВ мире
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