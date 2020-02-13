Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T01:53+0300
https://ria.ru/20200213/1564631030.html
Небензя прокомментировал итоги голосования в Совбезе ООН по Ливии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:131:2774:1691_1036x0_80_0_0_5d5188bb0f403b2026a11e238f01ac95.jpg
РИА Новости

Небензя прокомментировал итоги голосования в Совбезе ООН по Ливии

01:26 13.02.2020 (обновлено: 01:53 13.02.2020)
781
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 13 фев – РИА Новости. Россия воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН, утверждающей итоги берлинской конференции по Ливии, так как пока нет ясного понимания о готовности всех сторон ливийского конфликта выполнять решения, принятые на конференции.
"РФ воздержалась по подготовленному Великобританией и Германией проекту резолюции Совета Безопасности в поддержку берлинской конференции по Ливии", - сказал Небензя.
"Мы так и не имеем ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение, хотя неоднократно подчеркивали важность данного шага на этапе подготовки берлинского форума и после его завершения", - подчеркнул он.
По его словам, работа на площадке ООН навела российских представителей на мысль, что многие были заинтересованы просто побыстрее принять резолюцию Совета Безопасности вне зависимости от того, как она будет исполняться. "Ну, если резолюция – это самоцель, то, похоже, эта самоцель достигнута", - указал постпред.
По словам дипломата, берлинская конференция по Ливии замышлялась для консолидации внешних игроков и создания условий политического урегулирования конфликта. Он напомнил о фундаментальном принципе урегулирования, по которому только сами ливийцы должны определять будущее своей страны. "Именно этот принцип и должен распространяться на рекомендации ливийским сторонам, которые содержит итоговый документ Берлина", - заявил Небензя.
"Я подчеркну, это касается тех пунктов, которые должны исполнять ливийские стороны, а не внешние игроки. Об этом принципе мы говорили и организаторам мероприятия в Германии и ооновцам. Было ли такое согласие? – Нет. Были ли серьезные попытки его достичь? – Нет. При этом мы настоятельно убеждали коллег не торопиться с принятием резолюции. Ливийцы только начали диалог, в том числе в рамках военного комитета "5+5", - сказал Небензя.
Военные в Ливии
01:32
В ЛНА опровергли заявление миссии ООН о запрете на посадку в Ливии
"Именно в рамках их диалога должны быть сформированы параметры прекращения огня, о котором говорится в берлинском коммюнике. Так почему было не дождаться итогов ливийских консультаций? Тогда мы могли бы сказать: да, сами ливийцы об этом договорились – СБ может закрепить их решение. Мы же сегодня получили документ, который предписывает исполнять то, чего еще нет. Причем предусматривает возможность введения санкций за неисполнение того, чего еще нет", - указал постпред.
"Мы сомневаемся, что такие ультиматумы подстегнут ливийцев скорее договариваться", - заключил он.
Ранее Совбез принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии.
В тексте резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что СБ ООН утверждает итоги берлинской конференции по Ливии. Совбез также подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
01:08
Глава МИД Германии положительно оценил резолюцию СБ ООН по Ливии
2110002
Обсудить 0
Совет Безопасности ООНЛивияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США
Вид разрушений. Фото из немецких архивов, 1945 год
РВИО: бомбардировка Дрездена показала чудовищный цинизм Запада
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко заявила, что Зеленский "ломает хребет" Украине
Учебники и пособия по изучению русского языка
Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском
Кадры конфликта между американскими солдатами и местными жителями в Сирии
Конфликт с участием солдат армии США в Сирии сняли на видео
Военные в Ливии
В ЛНА опровергли заявление миссии ООН о запрете на посадку в Ливии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя: РФ не уверена, что резолюция по Ливии будет жизнеспособной
Сергей Нарышкин
Нарышкин: Польша стала пособницей нацистской Германии еще в 1934 году
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Минобороны РФ рассказало об инциденте с военными из США в Сирии
Зал судебных заседаний в США
Оглашение приговора по делу россиянки Тэрады в США перенесли
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Глава МИД Германии положительно оценил резолюцию СБ ООН по Ливии
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Варшава анонсировала встречу глав МИД России и Польши
Небоскребы делового центра Москва-сити
ВЦИОМ: 76% предпринимателей считают, что открыть бизнес в Москве легко
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Маас: ситуация в Идлибе приобретает масштаб гуманитарной катастрофы
Предприятие Pemex
Испанская полиция раскрыла детали задержания экс-главы Pemex
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
15:12В Амстердаме в офисном здании взорвалось письмо с бомбой
15:11Сейм Латвии утвердил роспуск Рижской думы
15:09Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
15:06Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
15:06Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
15:05В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
15:02Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов
Лента новостейМолния