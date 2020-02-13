Небензя прокомментировал итоги голосования в Совбезе ООН по Ливии

ООН, 13 фев – РИА Новости. Россия воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН , утверждающей итоги берлинской конференции по Ливии , так как пока нет ясного понимания о готовности всех сторон ливийского конфликта выполнять решения, принятые на конференции.

"РФ воздержалась по подготовленному Великобританией и Германией проекту резолюции Совета Безопасности в поддержку берлинской конференции по Ливии", - сказал Небензя.

"Мы так и не имеем ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение, хотя неоднократно подчеркивали важность данного шага на этапе подготовки берлинского форума и после его завершения", - подчеркнул он.

По его словам, работа на площадке ООН навела российских представителей на мысль, что многие были заинтересованы просто побыстрее принять резолюцию Совета Безопасности вне зависимости от того, как она будет исполняться. "Ну, если резолюция – это самоцель, то, похоже, эта самоцель достигнута", - указал постпред.

По словам дипломата, берлинская конференция по Ливии замышлялась для консолидации внешних игроков и создания условий политического урегулирования конфликта. Он напомнил о фундаментальном принципе урегулирования, по которому только сами ливийцы должны определять будущее своей страны. "Именно этот принцип и должен распространяться на рекомендации ливийским сторонам, которые содержит итоговый документ Берлина", - заявил Небензя.

"Я подчеркну, это касается тех пунктов, которые должны исполнять ливийские стороны, а не внешние игроки. Об этом принципе мы говорили и организаторам мероприятия в Германии и ооновцам. Было ли такое согласие? – Нет. Были ли серьезные попытки его достичь? – Нет. При этом мы настоятельно убеждали коллег не торопиться с принятием резолюции. Ливийцы только начали диалог, в том числе в рамках военного комитета "5+5", - сказал Небензя.

"Именно в рамках их диалога должны быть сформированы параметры прекращения огня, о котором говорится в берлинском коммюнике. Так почему было не дождаться итогов ливийских консультаций? Тогда мы могли бы сказать: да, сами ливийцы об этом договорились – СБ может закрепить их решение. Мы же сегодня получили документ, который предписывает исполнять то, чего еще нет. Причем предусматривает возможность введения санкций за неисполнение того, чего еще нет", - указал постпред.

"Мы сомневаемся, что такие ультиматумы подстегнут ливийцев скорее договариваться", - заключил он.

Ранее Совбез принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии.

В тексте резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что СБ ООН утверждает итоги берлинской конференции по Ливии. Совбез также подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.