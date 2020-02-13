Испанская полиция раскрыла детали задержания экс-главы Pemex

МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Национальная полиция Национальная полиция Испании опубликовала видео и детали розыска и задержания в окрестностях испанской Малаги Эмилио Лосойи, в прошлом возглавлявшего мексиканскую нефтегазовую корпорацию Pemex

"Задержанный бежал из Мексики, поскольку в мае 2019 года его назвали возможным организатором коррупционной сети в 2012 и 2013 годах, когда он занимал должность генерального директора мексиканской нефтяной компании Pemex", - говорится в сообщении для прессы на сайте полиции.

Согласно тексту документа, установлению местоположения беглого подсудимого препятствовали его высокая покупательная способность и хорошие международные связи.

В ходе расследования Национальной полиции, которое длилось в течение 9 месяцев, Лосойя был обнаружен в южной провинции Малага в регионе Коста-дель-Соль. Операцию по задержанию провели сотрудники Группы обнаружения международных преступников и Подразделения по борьбе с организованной преступностью.

На видео Лосойю в наручниках сопровождают от автомобиля к отделению полиции, откуда он будет доставлен в Мадрид, чтобы в четверг предстать перед судом.

Как сообщают местные СМИ, задержание произошло в элитном коттеджном посёлке на окраине Малаги, а подозреваемый в незаконном присвоении в Мексике 280 миллионов долларов Лосойя не оказал сопротивления оперативникам.

Генпрокурор Мексики сообщил о подготовке запроса об экстрадиции экс-директора Pemex и добавил, что именно с этой целью был задержан подозреваемый.