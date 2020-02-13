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Испанская полиция раскрыла детали задержания экс-главы Pemex
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РИА Новости

Испанская полиция раскрыла детали задержания экс-главы Pemex

01:17 13.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПредприятие Pemex
Предприятие Pemex
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Предприятие Pemex. Архивное фото
МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Национальная полиция Испании опубликовала видео и детали розыска и задержания в окрестностях испанской Малаги Эмилио Лосойи, в прошлом возглавлявшего мексиканскую нефтегазовую корпорацию Pemex.

"Задержанный бежал из Мексики, поскольку в мае 2019 года его назвали возможным организатором коррупционной сети в 2012 и 2013 годах, когда он занимал должность генерального директора мексиканской нефтяной компании Pemex", - говорится в сообщении для прессы на сайте полиции.

Согласно тексту документа, установлению местоположения беглого подсудимого препятствовали его высокая покупательная способность и хорошие международные связи.
В ходе расследования Национальной полиции, которое длилось в течение 9 месяцев, Лосойя был обнаружен в южной провинции Малага в регионе Коста-дель-Соль. Операцию по задержанию провели сотрудники Группы обнаружения международных преступников и Подразделения по борьбе с организованной преступностью.
На видео Лосойю в наручниках сопровождают от автомобиля к отделению полиции, откуда он будет доставлен в Мадрид, чтобы в четверг  предстать перед судом.
Как сообщают местные СМИ, задержание произошло в элитном коттеджном посёлке на окраине Малаги, а подозреваемый в незаконном присвоении в Мексике 280 миллионов долларов Лосойя не оказал сопротивления оперативникам.
Генпрокурор Мексики сообщил о подготовке запроса об экстрадиции экс-директора Pemex и добавил, что именно с этой целью был задержан подозреваемый.
Бывший глава Pemex Лосойя, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность, когда возглавлял нефтегазовую компанию. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как, по оценке нынешних властей, его стоимость не превышала 50 миллионов. Чиновника также обвиняют в получении взятки размером 10 миллионов долларов за строительный подряд от бразильской компании Odebrecht.
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