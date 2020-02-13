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Глава МИД Германии положительно оценил резолюцию СБ ООН по Ливии
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РИА Новости

Глава МИД Германии положительно оценил резолюцию СБ ООН по Ливии

01:08 13.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал принятие резолюции СБ ООН, закрепляющей итоги берлинской конференции по Ливии, назвав ее "большим шагом к решению конфликта".
"Успешно приняв сегодня результаты берлинской конференции по Ливии, мы сделали еще один большой шаг на пути к решению в ливийском конфликте. Результаты берлинской конференции по Ливии стали обязательными для всех. Наши интенсивные переговоры в Нью-Йорке по этой теме за последние несколько недель были вознаграждены", - заявил Маас, его цитирует в заявлении пресс-служба МИД ФРГ.
"Все международные участники должны серьезно относиться к этому решению Совета Безопасности и наконец соблюдать эмбарго на поставки оружия. Успешное начало переговоров (в формате - ред.) "5+5" показало, что сейчас настало время объединить все усилия для политического решения проблемы Ливии. Мы еще раз подчеркнем это на встрече министров иностранных дел в воскресенье", - добавил министр.
В тексте резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что СБ ООН утверждает итоги берлинской конференции по Ливии. Совбез также подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий. Согласно проекту резолюции, Совет Безопасности вновь подтверждает, что выступает в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального единства Ливии. СБ приветствует проведение берлинской конференции 19 января 2020 года и благодарит правительство Германии за то, что оно приняло у себя это мероприятие, сказано в документе.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
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Хайко МаасСовет Безопасности ООНГерманияЛивияВ мире
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