Глава МИД Германии положительно оценил резолюцию СБ ООН по Ливии

"Успешно приняв сегодня результаты берлинской конференции по Ливии, мы сделали еще один большой шаг на пути к решению в ливийском конфликте. Результаты берлинской конференции по Ливии стали обязательными для всех. Наши интенсивные переговоры в Нью-Йорке по этой теме за последние несколько недель были вознаграждены", - заявил Маас, его цитирует в заявлении пресс-служба МИД ФРГ.

"Все международные участники должны серьезно относиться к этому решению Совета Безопасности и наконец соблюдать эмбарго на поставки оружия. Успешное начало переговоров (в формате - ред.) "5+5" показало, что сейчас настало время объединить все усилия для политического решения проблемы Ливии. Мы еще раз подчеркнем это на встрече министров иностранных дел в воскресенье", - добавил министр.

В тексте резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что СБ ООН утверждает итоги берлинской конференции по Ливии. Совбез также подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий. Согласно проекту резолюции, Совет Безопасности вновь подтверждает, что выступает в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального единства Ливии. СБ приветствует проведение берлинской конференции 19 января 2020 года и благодарит правительство Германии за то, что оно приняло у себя это мероприятие, сказано в документе.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.