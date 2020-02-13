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В Минобороны предостерегли от пересмотра истории Второй мировой войны
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РИА Новости

В Минобороны предостерегли от пересмотра истории Второй мировой войны

00:57 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Попытки Запада и ряда стран Восточной Европы представить Советский Союз наряду с гитлеровской Германией виновником начала Второй мировой войны способны обернуться против инициаторов этих попыток, ибо в таком случае днем начала войны можно будет считать, например, дату раздела Чехословакии с участием Польши в 1938 году, считает заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
Он выступил в среду в эфире программы "Секретные материалы" на телеканале "Звезда". Программа была посвящена опровержению зарубежных мифов о причинах начала Второй мировой войны, в которых, в частности, утверждается, что заключение советско-германского договора о ненападении в августе 1939 года якобы способствовало началу войны.
"Вся их современная политика (авторов этих мифов) направлена на то, чтобы каким-то образом, по их мнению, противодействовать России", - отметил Картаполов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 09:58
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"Дата начала Второй мировой войны - общепризнанная, и она обозначена как 1 сентября 1939 года, именно тогда, когда Германия напала на Польшу. Если мы сейчас говорим, что надо пересматривать (историю той войны), то можно назвать и более ранние даты", - сказал замминистра обороны.
По словам Картаполова, "можно назвать дату аншлюса Австрии, а можно назвать дату, когда произошел раздел Чехословакии".
Аншлюс (поглощение) Австрии гитлеровской Германией произошел в марте 1938 года. Раздел Чехословакии состоялся после заключения 30 сентября Великобританией, Францией, Италией и Германией Мюнхенского соглашения. В разделе Чехословакии принимали участие Германия, Польша и Венгрия.
Нижняя палата польского парламента ранее приняла резолюцию о том, что СССР наравне с Германией виноват в начале войны. Ее авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".
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Андрей КартаполовЧехословакияВторая мировая война (1939-1945)ПольшаГерманияРоссияСССРВ мире
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