В Минобороны предостерегли от пересмотра истории Второй мировой войны

"Дата начала Второй мировой войны - общепризнанная, и она обозначена как 1 сентября 1939 года, именно тогда, когда Германия напала на Польшу. Если мы сейчас говорим, что надо пересматривать (историю той войны), то можно назвать и более ранние даты", - сказал замминистра обороны.