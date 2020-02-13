Водонаева придет в полицию из-за поста о "быдле"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева планирует в четверг дать пояснения в полиции по поводу своего скандального поста о получателях материнского капитала, сообщила РИА Новости ее адвокат Екатерина Гордон.
Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".
По словам адвоката, Водонаева намерена дать "необходимые объяснения" и подчеркнуть, что это ее частное мнение, никаких призывов в тексте не было. Если необходимо, защита проведет лингвистическое исследование.