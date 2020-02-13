Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T00:52+0300
https://ria.ru/20200213/1564630596.html
Водонаева придет в полицию из-за поста о "быдле"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156389/04/1563890437_0:54:2928:1701_1036x0_80_0_0_3772c75ad3788f600969592127d097b3.jpg
РИА Новости

Водонаева придет в полицию из-за поста о "быдле"

00:51 13.02.2020 (обновлено: 00:52 13.02.2020)
809
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Алена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Алена Водонаева . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева планирует в четверг дать пояснения в полиции по поводу своего скандального поста о получателях материнского капитала, сообщила РИА Новости ее адвокат Екатерина Гордон.
Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".
По словам адвоката, Водонаева намерена дать "необходимые объяснения" и подчеркнуть, что это ее частное мнение, никаких призывов в тексте не было. Если необходимо, защита проведет лингвистическое исследование.
Телеведущая Ольга Скабеева
11 февраля, 21:44
Скабеева выступила против жесткого наказания Водонаевой за пост в Сети
16912626
Обсудить 6
ПроисшествияАлена ВодонаеваМатеринский капиталРоссия
Рекомендуем
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Небоскребы делового центра Москва-сити
ВЦИОМ: 76% предпринимателей считают, что открыть бизнес в Москве легко
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Учебники и пособия по изучению русского языка
Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Заграничные биометрические паспорта
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Минобороны РФ рассказало об инциденте с военными из США в Сирии
Такси
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Под Калугой женщина сбила шедшего по обочине ребенка и скрылась
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
15:12В Амстердаме в офисном здании взорвалось письмо с бомбой
15:11Сейм Латвии утвердил роспуск Рижской думы
15:09Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
15:06Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
15:06Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
15:05В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
15:02Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов
15:01Министр финансов Британии подал в отставку
Лента новостейМолния