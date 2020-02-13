Эксперт: ситуация с коронавирусом повлияет на сроки сделки США и КНР

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг нового типа коронавируса, безусловно, повлияет на выполнение Китаем первой фазы сделки по торговле с Соединенными Штатами, и поскольку речь идет о форс-мажоре, США, вероятнее всего, пойдут на уступки в вопросе сроков ее реализации, заявил РИА Новости директор Института глобальной политики в Вашингтоне Паоло фон Ширак.
"Безусловно, ситуация с коронавирусом повлияет на способность Китая выполнять свои обязательства в рамках первой фазы торговой сделки с США. Очевидно, что замедление экономики повлияет на скорость их транзакций", - сказал он.
При этом эксперт ожидает, что США с пониманием будут относиться к происходящему.
"Ведь речь идет о форс-мажоре, который учитывается в любом контракте. Другой вопрос, о каком продлении сроков может попросить Китай, а именно - насколько это продление будет объективно соотноситься с ситуацией, происходящей в КНР", - добавил собеседник агентства.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что эпидемия коронавируса может повлиять на реализацию первой части торговой сделки США и Китая в части объема закупок, прописанных в соглашении.
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