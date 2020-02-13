Эксперт: ситуация с коронавирусом повлияет на сроки сделки США и КНР

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг нового типа Ситуация вокруг нового типа коронавируса , безусловно, повлияет на выполнение Китаем первой фазы сделки по торговле с Соединенными Штатами , и поскольку речь идет о форс-мажоре, США, вероятнее всего, пойдут на уступки в вопросе сроков ее реализации, заявил РИА Новости директор Института глобальной политики в Вашингтоне Паоло фон Ширак.

"Безусловно, ситуация с коронавирусом повлияет на способность Китая выполнять свои обязательства в рамках первой фазы торговой сделки с США. Очевидно, что замедление экономики повлияет на скорость их транзакций", - сказал он.

При этом эксперт ожидает, что США с пониманием будут относиться к происходящему.

"Ведь речь идет о форс-мажоре, который учитывается в любом контракте. Другой вопрос, о каком продлении сроков может попросить Китай, а именно - насколько это продление будет объективно соотноситься с ситуацией, происходящей в КНР", - добавил собеседник агентства.