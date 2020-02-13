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https://ria.ru/20200213/1564630375.html
РВИО: самые ожесточенные уличные бои в 1945 году велись в Будапеште
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РИА Новости

РВИО: самые ожесточенные уличные бои в 1945 году велись в Будапеште

00:44 13.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Грачев2-й Украинский фронт. Бои на улицах Будапешта
2-й Украинский фронт. Бои на улицах Будапешта
© РИА Новости / Михаил Грачев
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Красная армия в Будапеште в течение 108 дней вела самые длительные и ожесточенные уличные бои в 1945 году, сложнее было только в Сталинграде, заявил РИА Новости в четверг научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Будапештская стратегическая наступательная операция проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов в период с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 года с целью разгрома немецких войск в Венгрии и вывода этой страны из войны.
"Хорошо укрепленный Будапешт Красная армия брала 108 дней, преодолевая мощную оборону хорошо мотивированного противника. Из всех взятых советскими войсками европейских столиц, в венгерской шли самые длительные уличные бои. Сложнее было только в Сталинграде" - заявил Мягков.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Освобождение советскими войсками Венгрии. Будапештская операция, 29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г. Бои на улицах Будапешта
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Последний союзник

Историк напомнил, что Венгрия являлась одним из ближайших союзников Германии, с ноября 1940 года входила в состав фашистского блока и активно участвовала в агрессии против Советского Союза. Фактически венгры оставались в немецком блоке до самого конца войны, в 1945 году это был последний союзник Германии.
"Перед Второй мировой войной Венгрия вела агрессивную захватническую политику. После мюнхенского сговора ей была передана территория бывшего Чехословацкого государства, Румынии, страна участвовала в фашисткой агрессии против Югославии", - заявил Мягков.
Директор РВИО напомнил, что венгерские войска, численность которых составляла порядка 200 тысяч человек, активно воевали против Красной армии и участвовали в оккупации значительной территории Советского Союза. Там, "где были венгерские оккупационные войска, устанавливался жесточайший режим террора, венгры были не лучше нацистов".
"Венгерская армия понесла большие потери в Сталинградской битве, а во время Воронежско-Касторненской операции потерпела сокрушительное поражение, десятки тысяч погибших и пленных, что сделало ее фактически небоеспособной", - заявил историк.
Директор РВИО напомнил, что в 1944 году, когда Красная армия вышла к границам Венгрии, ее регент Миклош Хорти вел сепаратные переговоры о мире с Советским Союзом. Чтобы не допустить перемирия, из Германии в Венгрию был направлен главный немецкий диверсант Отто Скорцени. В Будапеште 15 октября был похищен сын регента. Под угрозой Хорти отрёкся и передал власть прогерманскому правительству Ференца Салаши. Поэтому Венгрия до конца войны продолжила участие в войне на стороне.
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Немецкое подкрепление

Мягков рассказывает, что в октябре 1944 года, перед началом Дебреценской операции Красной армии на территорию Венгрии были введены немецкие войска. Гитлер перебрасывал на это направление тридцать дивизий из Польши, что облегчило проведение Висло-Одерской операции. Большое количество войск было переброшено к Будапешту. К моменту подхода Красной армии город был сильно укреплён, было создано несколько полос обороны, приготовились к ожесточенному сопротивлению на подступах.
Историк напомнил, что Будапешт скреплял немецкую оборону на всем южном фланге советско-германского фронта. Бои за город носили стратегический характер, его потеря грозила тем, что советские войска отрезали часть немецких сил, которые сопротивлялись в Югославии. Кроме того, в Венгрии оставались стратегически важные для Германии нефтяные месторождения.
"Девятого октября 1944 года 2-й Украинский фронт под командование маршала Родиона Малиновского начал Будапештскую стратегическую операцию. Скоро к нему присоединились войска 3-го Украинского фронта маршала Фёдор Толбухина. Советские войска имели преимущества над немцами по всем статьям, группировка фронтов составляла порядка 700 тысяч человек, им противостояла немецко-венгерская группа численностью 250 тысяч", - рассказал директор РВИО.
Историк уточнил, что при этом у немцев был сильно укрепленный район с несколькими полосами обороны. Они сосредоточили на небольшом участке несколько танковых и механизированных дивизий. Перед Будапештом плотность танковых войск составляла порядка 50-60 танков на километр фронта, что не позволило взять город с ходу.
Историк рассказал, что немцы неоднократно предпринимали попытки деблокировать свою группировку, для этого переходили в контрнаступление, пытаясь разрезать позиции советских войск. Но численность войск Красной армии позволяла маневрировать силами и средствами и крепко удерживать оборону.
"Советские войска крепко сжимали кольцо вокруг Будапешта, за короткое время на подступах к городу удалось выстроить глубокоэшелонированную оборону, которая не позволила противнику вырваться из кольца окружения. Удалось нарастить артиллерийскую группировку, сосредоточив по 150-170 орудий на километр фронта. Авиация постоянно бомбила немецкие позиции. 26 декабря войска двух фронтов сомкнули кольцо, внутри которого оказалось 188 тысяч человек", - рассказал директор РВИО.
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Отклоненный ультиматум

"Когда противника окончательно окружили, было принято решение послать парламентеров. Передавать ультиматум было поручено капитанам Илье Остапенко и Миклошу Штайнмецу. Группу парламентеров Штайнмеца обстреляли на подъезде из пулемета, он погиб. Остапенко передал ультиматум, с которым немцы не согласились, они отвели офицера к нейтральной полосе, но когда он пошел к своим позициям, открыли минометный огонь, он был убит", - рассказал Мягков.
При этом дочка маршала Наталья Малиновская рассказала, что погибший при штурме Будапешта парламентёр 2-го Украинского фронта Миклош Штайнмец был другом командующего Родиона Малиновского, с которым они познакомились в испанских интербригдах.
"После того, как большая немецкая группировка была окружена, отец предложил послать парламентеров. Ехать вызвался его друг капитан Миклош Штайнмец. Тогда, в 1944 году он служил в разведотделе фронта. Он был венгром, Будапешт его родной город. 29 декабря, когда автомобиль с белым флагом приблизился к вражеским позициям, немецкие войска убили парламентеров", - рассказала Малиновская.
Дочь маршала заявила, что это было преступление против человечности, в котором нарушен древнейший обычай, "если посланника убивают, то это самое последнее дело, самое подлое дело".
"Всякий раз, когда наша семья приезжала в Венгрию, с аэродрома мы всегда прямиком ехали к месту гибели Миклоша Штайнмеца на развилке шоссе, где ему был установлен памятник ", - вспоминает дочь маршала.
Директор РВИО рассказал, что город брали квартал за кварталом ударными группами, в которые входили стрелки и пулеметчики, минометчики и огнеметчики. Танки и артиллерию вводить было сложно, поскольку мосты были разрушены, надо было наводить понтоны, чтобы переправляться и захватывать плацдармы. Поэтому только спустя 108 дней 13 февраля окончательно добили немецкий гарнизон, и город полностью перешел под контроль советских войск.
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138 тысяч пленных

"Немцы с венграми потеряли более 50 тысяч человек, а в плену оказалось 138 тысяч. Потери Красной армии тоже были очень большими - безвозвратные более 80 тысяч. Но при этом сам город сохранил 85 процентов всех зданий, для сравнения Варшава была разрушена фактически полностью", - напомнил Мягков.
Историк считает, что главным итогом операции стало то, что ситуация на южном крыле резко поменялась. Советская армия вышла к границам Чехословакии и Австрии. Немецкая армия лишилась важных нефтяных месторождений и запасов нефти.
"Приходится признать, что было мало венгров, которые перешли на сторону Красной армии. Было создано две железнодорожных бригады и несколько отдельных стрелковых рот. Лишь под конец войны было создано две дивизии, которые не успели принять участие в боевых действиях", - заявил Мягков.
Сейчас в Будапеште рассматривается вопрос об установке памятника жертвам насилия, его хотят посвятить женщинам, пострадавшим во время войн. Мэр города считает, что эти жертвы насилия в Венгрии связаны с освобождением Будапешта советскими войсками.
Однако дочь командующего 2-го Украинского фронта маршала Родиона Малиновского Наталья заявляет, что после взятие Будапешта ее отец очень жестко, вплоть до расстрела, боролся с преступлениями против гражданского населения.
"Отец установил очень жестокие правила против мародёров и насильников. Были единичные случаи преступлений в отношении гражданского населения, но их быстро и жестоко пресекали, нескольких бойцов были показательно расстреляны", - заявила Малиновская.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 2-й Украинский фронт. Бои в Будапеште
00:34
Освобождение Будапешта от немецко-фашистских захватчиков (1945)
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Красная армия (РККА)Российское военно-историческое общество (РВИО)СССРВенгрияБудапештВ мире
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