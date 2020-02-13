Совбез ООН утвердил итоги берлинской конференции по Ливии

ООН, 13 фев - РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии , передает корреспондент РИА Новости.

Автором резолюции является Великобритания. Резолюцию поддержали 14 стран, Россия воздержалась при голосовании.

В тексте резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что СБ ООН утверждает итоги берлинской конференции по Ливии. Совбез также подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.

Согласно проекту резолюции, Совет Безопасности вновь подтверждает, что выступает в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального единства Ливии. СБ приветствует проведение берлинской конференции 19 января 2020 года и благодарит правительство Германии за то, что оно приняло у себя это мероприятие, сказано в документе.

Совбез напоминает об обязательстве участников берлинской конференции воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии и о призыве к международным игрокам делать то же самое, отмечается в проекте.

Как говорится в тексте, "СБ выражает обеспокоенность в связи с растущим привлечением наемников в Ливию". Кроме того, в проекте подчеркивается, что Совбез напоминает о взятых в Берлине обязательствах соблюдать эмбарго на поставки оружия. Как говорится в тексте, СБ "требует полного соблюдения, в том числе всеми государствами-членами ООН, оружейного эмбарго". Совбез призывает прекратить любую поддержку сторон и "вывести весь вооруженный состав наемников". Кроме того, СБ требует от всех государств-членов ООН "не вмешиваться в конфликт и не принимать меры, которые усугубляют конфликт".

СБ ООН в проекте резолюции напоминает о своем решении о том, что физические или юридические лица, оказывающие поддержку действиям, угрожающим миру, стабильности или безопасности Ливии, или вовлеченные в них, могут быть внесены в санкционный список. Речь идет о запрете на поездки и заморозке активов.

Совбез ООН приветствует назначение обеими сторонами в Ливии своих представителей объединенной военной комиссии формата "5+5". Как отмечается в тексте, СБ призывает, чтобы последующие встречи комиссии проходили без задержек и при полной явке. Совбез просит генерального секретаря представить промежуточный доклад о необходимых предложениях по эффективному мониторингу прекращения огня под эгидой ООН.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.