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2020-02-13T00:57+0300
https://ria.ru/20200213/1564630132.html
В освобожденном Будапеште в 1945 году обнаружили 500 убитых граждан
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РИА Новости

В освобожденном Будапеште в 1945 году обнаружили 500 убитых граждан

00:28 13.02.2020 (обновлено: 00:57 13.02.2020)
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© РИА НовостиВеликая Отечественная война 1941—1945 гг. Освобождение советскими войсками Венгрии. Будапештская операция, 29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г. Бои на улицах Будапешта
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Освобождение советскими войсками Венгрии. Будапештская операция, 29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г. Бои на улицах Будапешта
© РИА Новости
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В 1945 году в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Будапеште было обнаружено 500 убитых мирных граждан, разного пола и возраста, в том числе и много младенцев, свидетельствуют документы, представленные в четверг в специальном разделе сайта Минобороны РФ к 75-летию освобождения Будапешта.
"В пяти комнатах подвального помещения, в двух комнатах на первом этаже обнаружено свыше 500 трупов гражданского населения разного пола и возраста, в том числе и много грудных детей", - говорится в акте о зверствах гитлеровцев в городе Будапешт.
Уточняется, что все трупы были прономерованы, последние номера - четырехтысячные.
© Фото : Министерство обороны РФАкт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
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Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФАкт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
2 из 2
Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
1 из 2
Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
2 из 2
Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
Тринадцатого февраля 1945 года освобождением столицы Венгрии и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Спустя 108 дней и ночей - с 29 октября 1944 года - в непрерывных боях советские войска освободили центральные районы Венгрии и ее столицу - Будапешт.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Автоматчики 3-го Украинского фронта ведут бои на улицах Будапешта
00:25
Артиллеристы при освобождении Будапешта уничтожили 185 гитлеровцев
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Красная армия (РККА)РоссияСССРВенгрияБудапештВ мире
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