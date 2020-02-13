В освобожденном Будапеште в 1945 году обнаружили 500 убитых граждан

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В 1945 году в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Будапеште было обнаружено 500 убитых мирных граждан, разного пола и возраста, в том числе и много младенцев, свидетельствуют документы, представленные в четверг в специальном разделе сайта Минобороны РФ к 75-летию освобождения Будапешта.
"В пяти комнатах подвального помещения, в двух комнатах на первом этаже обнаружено свыше 500 трупов гражданского населения разного пола и возраста, в том числе и много грудных детей", - говорится в акте о зверствах гитлеровцев в городе Будапешт.
Уточняется, что все трупы были прономерованы, последние номера - четырехтысячные.
© Фото : Министерство обороны РФАкт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
1 из 2
Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФАкт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
2 из 2
Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
1 из 2
Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
2 из 2
Акт о зверствах гитлеровцев в Будапеште от 04.02.1945
© Фото : Министерство обороны РФ
Тринадцатого февраля 1945 года освобождением столицы Венгрии и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Спустя 108 дней и ночей - с 29 октября 1944 года - в непрерывных боях советские войска освободили центральные районы Венгрии и ее столицу - Будапешт.