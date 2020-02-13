Артиллеристы при освобождении Будапешта уничтожили 185 гитлеровцев

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Командир взвода 109-й гаубичной артиллерийской бригады лейтенант Иван Никульников с 10 бойцами в ночь с 11 на 12 февраля 1945 года организовывал круговую оборону, уничтожил 185 и взял в плен 210 немецких солдат и офицеров, сообщается в документе, представленном в четверг в специальном разделе сайта Минобороны РФ к 75-летию освобождения Будапешта.
"Командир взвода управления 109-й гаубичной артиллерийской бригады лейтенант Иван Никульников в ночь с 11 на 12 февраля 1945 года организовывал круговую оборону, выполняя боевую задачу по блокированию окруженной группировки противника. В течение всей ночи Никульников отбил четыре атаки противника, кроме того дважды поднимал своих 10 бойцов в контратаку. В результате было убито 185 и взято в плен 210 немецких солдат и офицеров, при этом лейтенант лично убил 35 солдат противника", - сообщается в наградном документе.
Сообщается, что офицер за "проявленную доблесть и геройство представлен к высшему званию – Герой Советского Союза".
© Фото : Министерство обороны РФНикульников Иван Константинович
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Никульников Иван Константинович
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФНикульников Иван Константинович
2 из 2
Никульников Иван Константинович
© Фото : Министерство обороны РФ
1 из 2
Никульников Иван Константинович
© Фото : Министерство обороны РФ
2 из 2
Никульников Иван Константинович
© Фото : Министерство обороны РФ
Освобождением столицы Венгрии и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки 13 февраля 1945 года завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Спустя 108 дней и ночей – с 29 октября 1944 года – в непрерывных боях советские войска освободили центральные районы Венгрии и её столицу – Будапешт.