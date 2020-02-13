Артиллеристы при освобождении Будапешта уничтожили 185 гитлеровцев

"Командир взвода управления 109-й гаубичной артиллерийской бригады лейтенант Иван Никульников в ночь с 11 на 12 февраля 1945 года организовывал круговую оборону, выполняя боевую задачу по блокированию окруженной группировки противника. В течение всей ночи Никульников отбил четыре атаки противника, кроме того дважды поднимал своих 10 бойцов в контратаку. В результате было убито 185 и взято в плен 210 немецких солдат и офицеров, при этом лейтенант лично убил 35 солдат противника", - сообщается в наградном документе.