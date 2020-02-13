Красной армии в 1944 году запретили менять политустройство Венгрии

"Сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства", - говорится в постановлении Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года.

В постановление разъясняется, что "не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах".