Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T00:55+0300
https://ria.ru/20200213/1564629964.html
Красной армии в 1944 году запретили менять политустройство Венгрии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564386364_0:298:2814:1881_1036x0_80_0_0_6fdff76f4be9860c1a0ca9a6b619a113.jpg
РИА Новости

Красной армии в 1944 году запретили менять политустройство Венгрии

00:13 13.02.2020 (обновлено: 00:55 13.02.2020)
1656
© РИА НовостиВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Группа советских автоматчиков проходит по улицам Будапешта. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Группа советских автоматчиков проходит по улицам Будапешта. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков
© РИА Новости
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Красной армии было предписано не менять экономическое и политическое устройство Венгрии, следует из рассекреченных исторических документов, представленных в четверг в специальном разделе сайта Минобороны РФ к 75-летию освобождения Будапешта.

"Сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства", - говорится в постановлении Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года.

В постановление разъясняется, что "не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах".
Также в постановлении указывается на необходимость сохранение "жизненного уклада местного населения".
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
1 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
2 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
3 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
4 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
1 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
2 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
3 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
4 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
Тринадцатого февраля 1945 года освобождением столицы Венгрии и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Спустя 108 дней и ночей – с 29 октября 1944 года – в непрерывных боях советские войска освободили центральные районы Венгрии и ее столицу - Будапешт.
Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко
24 января, 15:27
США пытаются обезличить заслуги Красной армии в войне, считает эксперт
2811132
Обсудить 12
Красная армия (РККА)РоссияСССРВенгрияВ мире
Рекомендуем
Такси
Оргкомитет "Мисс Томск" охарактеризовал оскорбившую таксиста женщину
Сергей Нарышкин
Нарышкин: Польша стала пособницей нацистской Германии еще в 1934 году
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко заявила, что Зеленский "ломает хребет" Украине
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США
Советские солдаты в освобожденном Будапеште
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Учебники и пособия по изучению русского языка
Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Освобождение советскими войсками Венгрии. Будапештская операция, 29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г. Бои на улицах Будапешта
В освобожденном Будапеште в 1945 году обнаружили 500 убитых граждан
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Автоматчики 3-го Украинского фронта ведут бои на улицах Будапешта
Артиллеристы при освобождении Будапешта уничтожили 185 гитлеровцев
Вид разрушений. Фото из немецких архивов, 1945 год
РВИО: бомбардировка Дрездена показала чудовищный цинизм Запада
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя: РФ не уверена, что резолюция по Ливии будет жизнеспособной
Международная космическая станция
Определен срок полета российского корабля "Орел" с экипажем на МКС
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Минобороны РФ рассказало об инциденте с военными из США в Сирии
Симферопольское водохранилище
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Путин с уважением относится к украинскому народу, заявил Песков
Заграничные биометрические паспорта
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
15:12В Амстердаме в офисном здании взорвалось письмо с бомбой
15:11Сейм Латвии утвердил роспуск Рижской думы
15:09Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
15:06Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
15:06Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
15:05В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
15:02Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов
15:01Министр финансов Британии подал в отставку
Лента новостейМолния