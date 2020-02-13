Красной армии в 1944 году запретили менять политустройство Венгрии

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Красной армии было предписано не менять экономическое и политическое устройство Венгрии, следует из рассекреченных исторических документов, представленных в четверг в специальном разделе сайта Минобороны РФ к 75-летию освобождения Будапешта.
"Сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства", - говорится в постановлении Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года.
В постановление разъясняется, что "не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах".
Также в постановлении указывается на необходимость сохранение "жизненного уклада местного населения".
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
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Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
2 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
3 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФПостановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
4 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
1 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
2 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
3 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
4 из 4
Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года
© Фото : Министерство обороны РФ
Тринадцатого февраля 1945 года освобождением столицы Венгрии и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Спустя 108 дней и ночей – с 29 октября 1944 года – в непрерывных боях советские войска освободили центральные районы Венгрии и ее столицу - Будапешт.