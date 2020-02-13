Гнев Везувия. От чего на самом деле погибли жители Помпей

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Недавно ученые обнаружили в черепе одной из жертв извержения Везувия стекловидную массу. Анализ показал, что это остатки мгновенно испарившегося мозга. Продолжается изучение скелетов, найденных в Оплонтисе, погребенном, как и Помпеи, под мощным слоем пепла. Благодаря этим исследованиям ученые надеются воссоздать точную картину гибели людей.

Пробуждение вулкана

Везувий расположен на территории современной Италии на берегу Неаполитанского залива. Его относят к стратовулканам, отличающимся катастрофическими извержениями. Последний раз он давал о себе знать чуть более семидесяти лет назад.

Самое разрушительное извержение Везувия произошло в 79 году нашей эры. Историк Плиний-младший оставил об этом свидетельства, находясь в Мизено, теперь входящем в метрополию Неаполя. Сначала он увидел черную тучу в виде сосны, которая росла и ветвилась, а затем расползлась в стороны.

В ночь извержения и на следующее утро землетрясения, следовавшие одно за другим, заставляли ходить ходуном здания. Затем со склона вулкана покатились черные тучи пирокластического материала с языками пламени, скрывшие происходящее от глаз. За двое суток было разрушено четыре города, самые известные из которых — Помпеи и Геркуланум, и множество поселений.

© Depositphotos / Lesniewski Города, разрушенные в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры © Depositphotos / Lesniewski Города, разрушенные в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры

воссоздали картину тех страшных дней. Они полагают, что извержение началось на несколько часов раньше, чем указал Плиний-младший, поскольку гонец уже успел сообщить о беде. Исследуя слои, под которыми погребены города, изучая письменные свидетельства, итальянские геологи довольно точнокартину тех страшных дней. Они полагают, что извержение началось на несколько часов раньше, чем указал Плиний-младший, поскольку гонец уже успел сообщить о беде.

Из жерла вулкана вверх на высоту 15-25 километров бил сплошной поток лавы (эруптивная колонна). Эта фаза продлилась 22 часа. Следующие пять-шесть часов были самыми разрушительными: эруптивная колонна рухнула, лава потекла еще быстрее, магматический очаг глубиной семь-двенадцать метров обрушился, высвободив большое количество пепла и пемзы.

Землю покрывало пирокластическим материалом со скоростью 15 сантиметров в час. Очень быстро города были засыпаны многометровым слоем пемзы, местами до 20 метров. Крыши домов не выдерживали тяжести и рушились, накрывая собой людей.

Раскаленное дыхание недр

Большинство жителей спаслись, но некоторые не успели или надеялись, что им помогут. При раскопках Помпей обнаружены тысячи тел, позы которых указывают на внезапную трагическую смерть от природной стихии.

Менее известен расположенный в семи километрах от вулкана город Геркуланум. В 1980-х археологи нашли там сотни жертв извержения. Раскопки продолжились, и к 2012 году откопали 340 скелетов. Большую часть из них обнаружили на пляже. Очевидно, люди прибежали туда в надежде спастись на кораблях римского флота. Еще 104 тела находились в каменных сооружениях, прилегающих к пляжу, — форничи. Эти находки положили начало дебатам о том, что именно стало причиной смерти.

Вплоть до недавнего времени ученые считали, что жители гибли главным образом от удушения, будучи погребенными пеплом. Но последние данные опровергли эту гипотезу.

исследовали останки людей на пляже Геркуланума, а это в основном были молодые мужчины. Они обратили внимание на высокую степень кальцинированности и трещины костей, характерные при кремации, заполнение черепа пеплом, отсутствие позы "боксера" — когда руки со сжатыми кулаками как бы закрывают лицо (как это было в Помпеях). Такое возможно, если мягкие ткани испаряются мгновенно при воздействии очень высокой температуры. Ученые из Университета Федерико II в Неаполеостанки людей на пляже Геркуланума, а это в основном были молодые мужчины. Они обратили внимание на высокую степень кальцинированности и трещины костей, характерные при кремации, заполнение черепа пеплом, отсутствие позы "боксера" — когда руки со сжатыми кулаками как бы закрывают лицо (как это было в Помпеях). Такое возможно, если мягкие ткани испаряются мгновенно при воздействии очень высокой температуры.

© PLOS ONE, 2018 Признаки воздействия очень высокой температуры на внутренней стороне черепа: изменение цвета минерального налета от светло- до темно-коричневого. С — коричневое заполнение сосудистых борозд черепа © PLOS ONE, 2018 Признаки воздействия очень высокой температуры на внутренней стороне черепа: изменение цвета минерального налета от светло- до темно-коричневого. С — коричневое заполнение сосудистых борозд черепа

Чтобы найти подтверждение этому, ученые исследовали минеральный состав разноцветных натеков на черепах и выяснили, что в них много оксида железа. Далее они использовали масс-спектроскопию и Рамановскую спектроскопию и убедились, что это продукты термического разложения гемоглобина. Вероятно, люди на пляже погибли мгновенно, когда их накрыло раскаленной тучей.

В пользу данной гипотезы говорит еще одно недавнее исследование этого же коллектива специалистов. Они изучили содержимое черепа человека, обнаруженного в 1960 году в Коллегии Августа в Геркулануме под слоем пепла на деревянной кровати. Находка представляла собой стекловидную массу, местами глазурь. Нигде больше в скелете и рядом такого рода материала не найдено, за исключением губкообразной массы в области груди — такие выявляли у жертв шквального огня в Германии во время Второй мировой.

В стекле исследователи наткнулись на следы разложения жирных кислот и белков, характерных для волос и мозга. Характер обугливания кровати указывал на температуру порядка 520 градусов.

усомнилась в этих выводах. Изучив останки жертв, укрывавшихся в форничи, они пришли к выводу, что их гибель не была такой быстрой. Скорее всего, люди подверглись воздействию более низких температур — примерно 200-250 градусов. А вот другая группа ученыхв этих выводах. Изучив останки жертв, укрывавшихся в форничи, они пришли к выводу, что их гибель не была такой быстрой. Скорее всего, люди подверглись воздействию более низких температур — примерно 200-250 градусов.

Ошибка Плиния-младшего

В 1980-м археологи начали раскопки античного поселения Оплонтис, служившего местом отдыха помпейской аристократии. Здесь было множество дач и садов. Ученые исследовали богатую виллу Поппеи Сабины, на момент извержения пустовавшую.

приступили археологи из Мичиганского университета (США). На другой вилле, названной по имени Луция Красса Терция, до произошедшей катастрофы торговали вином. Во дворе нашли амфоры, ждавшие погрузки на корабли. В 1984 году в одной из комнат обнаружили пятьдесят погребенных пеплом тел. Вероятно, люди пытались укрыться там, ожидая спасения. Летом 2017 года к раскопкамархеологи из Мичиганского университета (США).

По анализу ДНК костей специалисты выяснили, что многие из жертв были родственниками, вероятно, членами нескольких семей. Характер скелетов говорил об относительном здоровье: у них не было признаков анемии или инфекции, обычных для того времени. Но у многих, даже детей, были плохие зубы. Были найдены останки женщины 25-30 лет, находившейся на позднем сроке беременности.

нашли в Помпеях надпись углем на стене "Дома с садом", вероятно, сделанную рабочим. Там была указана дата — 17 октября с поправкой на новый стиль. Значит, катастрофа случилась позже. Ученые и раньше догадывались, что извержение, скорее всего, произошло осенью, судя по плодовым деревьям. Теперь этому есть прямое доказательство. И, пожалуй, самое поразительное открытие — уточнение даты извержения Везувия. Всегда считалось, что оно началось 24 августа 79 года, как об этом сообщал Плиний-младший в письме к Тациту. Однако в прошлом году археологив Помпеях надпись углем на стене "Дома с садом", вероятно, сделанную рабочим. Там была указана дата — 17 октября с поправкой на новый стиль. Значит, катастрофа случилась позже. Ученые и раньше догадывались, что извержение, скорее всего, произошло осенью, судя по плодовым деревьям. Теперь этому есть прямое доказательство.