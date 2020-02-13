Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-13T08:00+0300
https://ria.ru/20200213/1564622741.html
"Джентльмены" не говорят о деньгах. Они их делают. Премьера Гая Ричи
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564341629_0:63:1200:738_1036x0_80_0_0_626db5eb01b2e48f112757e50aaa8905.jpg
РИА Новости

"Джентльмены" не говорят о деньгах. Они их делают. Премьера Гая Ричи

08:00 13.02.2020
1579
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Джентльмены"
Кадр из фильма Джентльмены
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат вышел новый фильм Гая Ричи "Джентльмены". Почему в России так любят этого режиссера и удалось ли ему повторить успех "Большого куша" двадцатилетней давности — в материале РИА Новости.

Ричи снова в деле

Имя Гая Ричи (Guy Ritchie), если не знать, как оно пишется правильно по-английски, можно перевести как "богатенький парень". Может, это и игра слов, но по смыслу не ошибка: будущий режиссер вырос в классическом родовом британском имении. И все же снимать он всегда любил про криминал и "авторитетных" господ.
Строго говоря, на экране у него — и не нарушители порядка вовсе, а своеобразные виртуозы по пересечению неподзаконного пространства, гении преступности. Ничто им не указ, и даже гравитация подчиняется их воле. Странно, что Ричи еще не ушел плотно в супергероику, а только баловался в "окрестностях" детективного жанра ("Шерлок Холмс") и шпионского боевика ("Агенты А. Н. К. Л").
Культовость его первых двух матерных, быстро и ловко нарезанных, круто замешанных картин описывать лишний раз не надо, в России они давно признаны как однозначные шедевры.
© Gramercy (1998)Кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола"
Кадр из фильма Карты, деньги, два ствола
1 из 6
Кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола"
© Gramercy (1998)
© Фото : GramercyВинни Джонс в фильме "Карты, деньги, два ствола"
Винни Джонс в фильме Карты, деньги, два ствола
2 из 6
Винни Джонс в фильме "Карты, деньги, два ствола"
© Фото : Gramercy
© Gramercy

Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Джейсон Стэтхэм в фильме "Карты, деньги, два ствола"

Джейсон Флеминг Декстер Флетчер Джейсон Стэтхэм в фильме Карты, деньги, два ствола
3 из 6

Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Джейсон Стэтхэм в фильме "Карты, деньги, два ствола"

© Gramercy
© Columbia Pictures Corporation (2000)

Джейсон Стэтхэм и Гай Ричи в фильме "Большой куш" (2000)

 Джейсон Стэйтем и Гай Ричи в фильме Большой куш (2000)
4 из 6

Джейсон Стэтхэм и Гай Ричи в фильме "Большой куш" (2000)

© Columbia Pictures Corporation (2000)
© Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000)Кадр из фильма "Большой куш"
Кадр из фильма Большой куш
5 из 6
Кадр из фильма "Большой куш"
© Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000)
© Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000)

Брэд Питт в фильме "Большой куш"

Кадр из фильма Большой куш
6 из 6

Брэд Питт в фильме "Большой куш"

© Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000)
1 из 6
Кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола"
© Gramercy (1998)
2 из 6
Винни Джонс в фильме "Карты, деньги, два ствола"
© Фото : Gramercy
3 из 6

Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Джейсон Стэтхэм в фильме "Карты, деньги, два ствола"

© Gramercy
4 из 6

Джейсон Стэтхэм и Гай Ричи в фильме "Большой куш" (2000)

© Columbia Pictures Corporation (2000)
5 из 6
Кадр из фильма "Большой куш"
© Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000)
6 из 6

Брэд Питт в фильме "Большой куш"

© Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000)
Общее консолидированное мнение критиков: "Джентльмены" если не перебарывают в честном кулачном бою "Большой куш" и "Карты, деньги, два ствола", то хотя бы становятся с этими фильмами в один ряд на взвешивании. Частное мнение: "Джентльмены" — первая картина Ричи за десятилетие (с момента выхода "Шерлока Холмса"), о которой в принципе можно говорить всерьез.

Стали старше и богаче

Ловчилы, лепилы, чертилы всех мастей в "Джентльменах", как несложно догадаться по названию, повзрослели, возмужали, остепенились. Теперь ричиевские персонажи обзавелись семьями, поместьями, большими деньгами и методично пытаются их и дальше приумножать.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Джентльмены"
Кадр из фильма Джентльмены
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Джентльмены"
История крутится вокруг попытки перепродать распределенную преступную сеть производств, расположенных в родовых имениях английских аристократов, где их трудно обнаружить властям. Фактически лендлорды выдали крестьянам земли для возделывания, чтобы те не простаивали, а "кормили" всех своей продукцией. Только агрокультура поменялась: марихуана в наши дни куда выгоднее репы.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Джентльмены"
Кадр из фильма Джентльмены
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Джентльмены"
Сюжет здесь столь сложносочиненный, что впору рисовать на впередистоящем кресле схему, чтобы разобраться, кто кого и как обул. Впрочем, можно просто откинуться и подождать, пока уляжется пыль. Ричи с коллегами-сценаристами (они писали с ним "Аладдина" и "Шерлока Холмса") все пояснит, рассудит, покажет правильные флешбэки. Вообще, при должной сноровке не обязательно следить за традиционной сюжетной криминальной канвой, а просто выхватывать из нее ярчайшие эпизоды: погони, перестрелки, длинные колоритные диалоги.

Не стареют душой ветераны

Становится понятно, что после многочисленных неудачных попыток повторить успех "Большого куша" Ричи наконец это удалось. И помогали ему тут лучшие.
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГАФильм "Джентльмены" (2020)
Фильм Джентльмены(2020)
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА
Фильм "Джентльмены" (2020)
Мэттью МакКонахи чем старше становится, тем приятнее его видеть, здесь он, в отличие от прочих бандюганов, даже смокинг носит. Нестареющий ирландский гопник Колин Фаррелл пусть и в спортивном костюме, но — в благородную шотландскую клетку.
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГАФильм "Джентльмены" (2020)
Фильм Джентльмены(2020)
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА
Фильм "Джентльмены" (2020)
Шестидесятилетний Хью Грант появляется в крайне неожиданном образе проныры-журналиста, который хочет денег за то, чтобы общественность не узнала о вышеописанной криминальной схеме. Похоже, он придумал себе удачное новое амплуа на замену осточертевшему романтическому образу, налипшему на него в молодости.
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГАФильм "Джентльмены" (2020)
Фильм Джентльмены(2020)
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА
Фильм "Джентльмены" (2020)
Повествование обходится почти без сильных женщин. Есть лишь чисто символическая жена героя МакКонахи (Мишель Докери). Опять играющая дочку помещика. При этом она скорее голимая гопница, наркоманка и вообще находится в протестном тинейджерском возрасте (ее благоразумно возвращают домой к родителям). Впрочем, в России профеминистический тренд не был силен, к сожалению, никогда, что на прошлой неделе продемонстрировал неуспех фильма "Хищные птицы".

Пришел, убил и победил

В этом фильме нет ничего инновационного, никакого развития языка кино или даже жанра — лишь профессионализм. Ричи позволяет себе быть неактуальным, но оказывается при этом не устаревшим режиссером, погрязшим в своем прошлом, а вновь своевременным. За эти годы никто толком и не научился снимать так, как Гай умел по чистому наитию еще в прошлом веке.
У нас как нигде любят Ричи. Он всегда словно экранизировал блатную мечту о робингудстве, о честном бесчестии, о том, как бороться с государством и не замарать при этом руки.
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГАФильм "Джентльмены" (2020)
Фильм Джентльмены(2020)
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА
Фильм "Джентльмены" (2020)
А вообще, любая картина этого не самого гениального, но зато мастеровитого британского режиссера была посвящена одному и тому же: ущербной одержимости деньгами современного человека. Даже не совсем финансами, а возможностью быстро, без труда и без жертв заработать так, чтобы хватило навсегда.
Забавно, что никто из героев, за исключением благородного бандита в исполнении МакКонахи, не любит свой труд по-настоящему, а лишь отбывает номер. В мире, где бабло победило и зло, и добро, быть по-ремесленному увлеченным работой, как Ричи своими в целом однообразными, но стильными и ритмичными криминальными фильмами, — это уже донкихотство и джентльменство.
Кадр из фильма Скандал
Вчера, 08:00Культура
Любовь на льду, драма в офисе, ужасы в деревне. Лучшее кино недели
3401306
КультураКино и сериалыШерлок ХолмсКолин ФарреллХью ГрантБрэд Питт (Уильям Бредли)
Рекомендуем
Руины Фрауэнкирхе с фигурой Мартина Лютера
Убитый город: почему немцы не простили США и Великобритании Дрезден
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украине полезно вспомнить болезненные уроки пятилетней давности
Мюнхен
Редкие красавицы Европы и следы дьявола. Гид по столице Баварии
Формы тела жертв извержения Везувия
Гнев Везувия. От чего на самом деле погибли жители Помпей
Президент РФ Владимир Путин
Западные эксперты назвали тех, кто помогает Путину "разваливать Запад"
Участник штурма Будапешта подполковник В.Лебедь, дошедший от Волги до Будапешта, стоит неподалеку от Моста Эржебет
"Убили парламентеров": главное из раскрытых архивов о взятии Будапешта
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
В Китае за сутки выявили более 15 тысяч зараженных новым коронавирусом
Автор романов Стивен Кинг на Book Expo America. 1 июня 2017
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съемку томской школьнице
Кадр из фильма Скандал
Любовь на льду, драма в офисе, ужасы в деревне. Лучшее кино недели
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
"Газовый армагеддон": что происходит
Заграничные биометрические паспорта
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Умер разведчик Алексей Ботян
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США
Такси
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
15:12В Амстердаме в офисном здании взорвалось письмо с бомбой
15:11Сейм Латвии утвердил роспуск Рижской думы
15:09Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
15:06Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
15:06Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
15:05В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
15:02Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов
15:01Министр финансов Британии подал в отставку
15:00Москва опровергла сообщение о встрече глав МИД России и Польши
Лента новостейМолния