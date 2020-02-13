"Джентльмены" не говорят о деньгах. Они их делают. Премьера Гая Ричи

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат вышел новый фильм Гая Ричи "Джентльмены". Почему в России так любят этого режиссера и удалось ли ему повторить успех "Большого куша" двадцатилетней давности — в материале РИА Новости.

Ричи снова в деле

Имя Гая Ричи (Guy Ritchie), если не знать, как оно пишется правильно по-английски, можно перевести как "богатенький парень". Может, это и игра слов, но по смыслу не ошибка: будущий режиссер вырос в классическом родовом британском имении. И все же снимать он всегда любил про криминал и "авторитетных" господ.

Строго говоря, на экране у него — и не нарушители порядка вовсе, а своеобразные виртуозы по пересечению неподзаконного пространства, гении преступности. Ничто им не указ, и даже гравитация подчиняется их воле. Странно, что Ричи еще не ушел плотно в супергероику, а только баловался в "окрестностях" детективного жанра ("Шерлок Холмс") и шпионского боевика ("Агенты А. Н. К. Л").

Культовость его первых двух матерных, быстро и ловко нарезанных, круто замешанных картин описывать лишний раз не надо, в России они давно признаны как однозначные шедевры.

© Gramercy (1998) Кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола" 1 из 6 Кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола" © Gramercy (1998) © Фото : Gramercy Винни Джонс в фильме "Карты, деньги, два ствола" 2 из 6 Винни Джонс в фильме "Карты, деньги, два ствола" © Фото : Gramercy © Gramercy Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Джейсон Стэтхэм в фильме "Карты, деньги, два ствола" 3 из 6 Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Джейсон Стэтхэм в фильме "Карты, деньги, два ствола" © Gramercy © Columbia Pictures Corporation (2000) Джейсон Стэтхэм и Гай Ричи в фильме "Большой куш" (2000) 4 из 6 Джейсон Стэтхэм и Гай Ричи в фильме "Большой куш" (2000) © Columbia Pictures Corporation (2000) © Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000) Кадр из фильма "Большой куш" 5 из 6 Кадр из фильма "Большой куш" © Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000) © Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000) Брэд Питт в фильме "Большой куш" 6 из 6 Брэд Питт в фильме "Большой куш" © Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000) 1 из 6 Кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола" © Gramercy (1998) 2 из 6 Винни Джонс в фильме "Карты, деньги, два ствола" © Фото : Gramercy 3 из 6 Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Джейсон Стэтхэм в фильме "Карты, деньги, два ствола" © Gramercy 4 из 6 Джейсон Стэтхэм и Гай Ричи в фильме "Большой куш" (2000) © Columbia Pictures Corporation (2000) 5 из 6 Кадр из фильма "Большой куш" © Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000) 6 из 6 Брэд Питт в фильме "Большой куш" © Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000)

Общее консолидированное мнение критиков: "Джентльмены" если не перебарывают в честном кулачном бою "Большой куш" и "Карты, деньги, два ствола", то хотя бы становятся с этими фильмами в один ряд на взвешивании. Частное мнение: "Джентльмены" — первая картина Ричи за десятилетие (с момента выхода "Шерлока Холмса"), о которой в принципе можно говорить всерьез.

Стали старше и богаче

Ловчилы, лепилы, чертилы всех мастей в "Джентльменах", как несложно догадаться по названию, повзрослели, возмужали, остепенились. Теперь ричиевские персонажи обзавелись семьями, поместьями, большими деньгами и методично пытаются их и дальше приумножать.

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Джентльмены"

История крутится вокруг попытки перепродать распределенную преступную сеть производств, расположенных в родовых имениях английских аристократов, где их трудно обнаружить властям. Фактически лендлорды выдали крестьянам земли для возделывания, чтобы те не простаивали, а "кормили" всех своей продукцией. Только агрокультура поменялась: марихуана в наши дни куда выгоднее репы.

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Джентльмены" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Джентльмены"

Сюжет здесь столь сложносочиненный, что впору рисовать на впередистоящем кресле схему, чтобы разобраться, кто кого и как обул. Впрочем, можно просто откинуться и подождать, пока уляжется пыль. Ричи с коллегами-сценаристами (они писали с ним "Аладдина" и "Шерлока Холмса") все пояснит, рассудит, покажет правильные флешбэки. Вообще, при должной сноровке не обязательно следить за традиционной сюжетной криминальной канвой, а просто выхватывать из нее ярчайшие эпизоды: погони, перестрелки, длинные колоритные диалоги.

Не стареют душой ветераны

Становится понятно, что после многочисленных неудачных попыток повторить успех "Большого куша" Ричи наконец это удалось. И помогали ему тут лучшие.

© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА Фильм "Джентльмены" (2020) © Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА Фильм "Джентльмены" (2020)

Мэттью МакКонахи чем старше становится, тем приятнее его видеть, здесь он, в отличие от прочих бандюганов, даже смокинг носит. Нестареющий ирландский гопник Колин Фаррелл пусть и в спортивном костюме, но — в благородную шотландскую клетку.

© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА Фильм "Джентльмены" (2020) © Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА Фильм "Джентльмены" (2020)

Шестидесятилетний Хью Грант появляется в крайне неожиданном образе проныры-журналиста, который хочет денег за то, чтобы общественность не узнала о вышеописанной криминальной схеме. Похоже, он придумал себе удачное новое амплуа на замену осточертевшему романтическому образу, налипшему на него в молодости.

© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА Фильм "Джентльмены" (2020) © Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА Фильм "Джентльмены" (2020)

Повествование обходится почти без сильных женщин. Есть лишь чисто символическая жена героя МакКонахи (Мишель Докери). Опять играющая дочку помещика. При этом она скорее голимая гопница, наркоманка и вообще находится в протестном тинейджерском возрасте (ее благоразумно возвращают домой к родителям). Впрочем, в России профеминистический тренд не был силен, к сожалению, никогда, что на прошлой неделе продемонстрировал неуспех фильма "Хищные птицы".

Пришел, убил и победил

В этом фильме нет ничего инновационного, никакого развития языка кино или даже жанра — лишь профессионализм. Ричи позволяет себе быть неактуальным, но оказывается при этом не устаревшим режиссером, погрязшим в своем прошлом, а вновь своевременным. За эти годы никто толком и не научился снимать так, как Гай умел по чистому наитию еще в прошлом веке.

У нас как нигде любят Ричи. Он всегда словно экранизировал блатную мечту о робингудстве, о честном бесчестии, о том, как бороться с государством и не замарать при этом руки.

© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА Фильм "Джентльмены" (2020) © Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА Фильм "Джентльмены" (2020)

А вообще, любая картина этого не самого гениального, но зато мастеровитого британского режиссера была посвящена одному и тому же: ущербной одержимости деньгами современного человека. Даже не совсем финансами, а возможностью быстро, без труда и без жертв заработать так, чтобы хватило навсегда.