Выяснилось, как в Японии растут внуки амурских тигров из Новосибирска

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В японском зоопарке Оморияма, расположенном в городе Акита, тигрица Кассандра родила четырех детенышей, В японском зоопарке Оморияма, расположенном в городе Акита, тигрица Кассандра родила четырех детенышей, сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.

Эта самка – дочь амурских тигров Максимуса и Лапы, живущих в Новосибирском зоопарке.

"Мы получили письмо от японских коллег с рассказом о том, как растут малыши, — сообщают сотрудники зоопарка. — Для них рождение тигрят стало большим событием: это первое потомство амурских тигров за 11 лет. Кассандра показала себя замечательной мамой. Сейчас выбирают имена для малышей, назовут их 22 февраля".

Новосибирский зоопарк старается отслеживать судьбу всех животных, отправленных в другие города и страны. "Мы и через много лет называем их "своими", — поясняют сотрудники. — В случае с амурскими тиграми ситуация и вовсе исключительная. Четырем тигрятам рады не только в японском городе Акита и Новосибирске. Малыши важны для программы сохранения амурского тигра. Спасти большую кошку от вымирания пытаются страны, международные зоозащитные организации и зоологические парки".