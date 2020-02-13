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Туризм
2020-02-13T04:37+0300
https://ria.ru/20200213/1564599620.html
Выяснилось, как в Японии растут внуки амурских тигров из Новосибирска
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РИА Новости

Выяснилось, как в Японии растут внуки амурских тигров из Новосибирска

04:37 13.02.2020
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© Фото : Instagram/Новосибирский ЗоопаркДетеныши тигрицы Кассандра в японском зоопарке Оморияма, расположенном в городе Акита
Детеныши тигрицы Кассандра в японском зоопарке Оморияма, расположенном в городе Акита
© Фото : Instagram/Новосибирский Зоопарк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В японском зоопарке Оморияма, расположенном в городе Акита, тигрица Кассандра родила четырех детенышей, сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.
Эта самка – дочь амурских тигров Максимуса и Лапы, живущих в Новосибирском зоопарке.
"Мы получили письмо от японских коллег с рассказом о том, как растут малыши, — сообщают сотрудники зоопарка. — Для них рождение тигрят стало большим событием: это первое потомство амурских тигров за 11 лет. Кассандра показала себя замечательной мамой. Сейчас выбирают имена для малышей, назовут их 22 февраля".
Новосибирский зоопарк старается отслеживать судьбу всех животных, отправленных в другие города и страны. "Мы и через много лет называем их "своими", — поясняют сотрудники. — В случае с амурскими тиграми ситуация и вовсе исключительная. Четырем тигрятам рады не только в японском городе Акита и Новосибирске. Малыши важны для программы сохранения амурского тигра. Спасти большую кошку от вымирания пытаются страны, международные зоозащитные организации и зоологические парки".
Эксперты уточняют, что благодаря совместным усилиям численность этих животных в природе возросла с 220 до 350 (по некоторым данным до 500) особей, но вид по-прежнему находится под угрозой исчезновения. В зоопарках мира содержится более 550 амурских тигров.
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