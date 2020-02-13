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2020-02-13T14:01+0300
https://ria.ru/20200213/1564599416.html
В России построят "умный" кампус за 140 миллионов рублей
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РИА Новости

В России построят "умный" кампус за 140 миллионов рублей

08:00 13.02.2020 (обновлено: 14:01 13.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковМолодой человек собирает коптер
Молодой человек собирает коптер
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) для студентов планируется построить "умный" кампус. На территории учебного заведения появится зона для отдыха и учебы, при строительстве и оборудовании которой применят современные экологически чистые технологии, рассказала РИА Новости первый проректор — проректор по учебной работе УлГТУ Елена Суркова.
В программу "Умный кампус" входит 21 проект, среди которых строительство дронодрома для беспилотных летательных аппаратов, ветросолнечной электростанции, автодрома беспилотных аппаратов и многое другое. Их авторами стали проректоры, директоры департаментов и деканы УлГТУ.
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"Ветросолнечная станция будет демонстрацией экологичных технологий, чистой энергии. Это и профориентация для детей и студентов, им будут наглядно показывать современные чистые энергетические технологии", — рассказала Суркова.
В университете уже приступили к созданию беспилотных автомобилей — в прошлом году научная студенческая группа УлГТУ выиграла "Газель" на конкурсе и модернизировала ее, сделав беспилотной. В "умном" кампусе будет расположен автодром, где можно будет отрабатывать механизм управления таким транспортом и показывать современные технологии. Сейчас в этом проекте участвуют студенты двух факультетов — информационных систем и технологий и машиностроительного.
Научиться управлять дронами тоже станет проще: в "умном" кампусе построят дронодром. "Мы планируем использовать дронодром, чтобы проводить научные исследования, испытания, олимпиады среди студентов, среди школьников. Здесь пересекаются интересы школ и вузов, которые будут вовлекать ребят во внеучебную творческую деятельность", — отметила Суркова, подчеркнув, что так воспитываются инженеры со школьной скамьи.
На территории кампуса появится также мультимедийная студия, где преподаватели смогут записывать образовательный контент. Как подчеркнула Суркова, сейчас широко распространено онлайн-обучение, и университет тоже старается двигаться в этом направлении. "Это будет полезно нашим преподавателям, преподавателям соседних техникумов. Студия будет открыта для всех желающих, вплоть до блогеров, которые хотят записать качественный контент", — сказала она.
Для студентов, школьников и жителей близлежащих районов будет обустроено пространство с прогулочной зоной, велодорожками, скейт-парком, детской площадкой и мемориальной зоной к 75-летию Победы, где высадят аллею Памяти. На бульваре планируется поставить скамейки с солнечными батареями, чтобы во время отдыха можно было зарядить гаджеты, например ноутбук.
Бюджет проекта "Умный кампус" составит около 140 миллионов рублей с перспективой на три года. Финансировать его будут как из областного бюджета, так и из средств университета.
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