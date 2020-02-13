Эми Ирвинг рассказала, как Кирк Дуглас спас ее на съемках

По ее словам, у нее тогда не было опыта работы перед камерой и она старалась заранее войти в эмоциональное состояние своего персонажа.

"Эми, сколько тебе лет, 23 или 24? Ты не доживешь до 30, если ты так будешь вкладываться в съемки, пока сцена еще не готова. Мой совет тебе: во-первых, включай эмоции только, когда на тебе направляют камеру, и во-вторых, ты слышала, какую линзу они будут использовать в этом кадре? С ней ты будешь величиной с горошину на экране. Никто не увидит выражение твоего лица", — сказал её Дуглас.