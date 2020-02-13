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2020-02-13T02:19+0300
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Эми Ирвинг рассказала, как Кирк Дуглас спас ее на съемках
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РИА Новости

Эми Ирвинг рассказала, как Кирк Дуглас спас ее на съемках

02:19 13.02.2020
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© 20th Century Fox Film Corporation (1978)Кадр из фильма "Ярость"
Кадр из фильма Ярость
© 20th Century Fox Film Corporation (1978)
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американская актриса Эми Ирвинг рассказала, какой ценный совет дал ей Кирк Дуглас, когда она сильно нервничала на съемках фильма "Ярость" (1978), в котором сыграла свою первую крупную роль, сообщает THR.
© 20th Century Fox Film Corporation (1978)Кадр из фильма "Ярость"
Кадр из фильма Ярость
© 20th Century Fox Film Corporation (1978)
Кадр из фильма "Ярость"
По ее словам, у нее тогда не было опыта работы перед камерой и она старалась заранее войти в эмоциональное состояние своего персонажа.
"Кирк подошел ко мне, когда я сидела и готовилась к съемке, по щекам у меня текли слезы", — рассказала Ирвинг.
На вопрос, все ли с ней в порядке, она ответила, что "готовится к роли".
"Эми, сколько тебе лет, 23 или 24? Ты не доживешь до 30, если ты так будешь вкладываться в съемки, пока сцена еще не готова. Мой совет тебе: во-первых, включай эмоции только, когда на тебе направляют камеру, и во-вторых, ты слышала, какую линзу они будут использовать в этом кадре? С ней ты будешь величиной с горошину на экране. Никто не увидит выражение твоего лица", — сказал её Дуглас.
"Это было очень хороший урок, поскольку он оказался абсолютно прав", — подтвердила актриса.
Актер Кирк Дуглас
6 февраля, 02:56Культура
Умер актер Кирк Дуглас
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КультураКино и сериалыНовости культурыКирк Дуглас
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