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Марго Робби и Кристиан Бейл снимутся в фильме Дэвида Оуэна Расселла
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РИА Новости

Марго Робби и Кристиан Бейл снимутся в фильме Дэвида Оуэна Расселла

06:41 13.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАвстралийская актриса кино и телевидения Марго Робби и британо-американский актер Кристиан Бейл
Австралийская актриса кино и телевидения Марго Робби и британо-американский актер Кристиан Бейл
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Актеры Марго Робби и Кристиан Бейл снимутся в фильме американского режиссера Дэвида Оуэна Расселла, сообщает Variety.
Источник рассказал изданию, что сюжет и название проекта пока не раскрывают. Но известно, что Рассел подготовит сценарий, а продюсировать ленту будет Мэттью Будман.
В течение нескольких месяцев он подбирал подходящий актерский состав и ждал, когда у голливудских звезд появится свободное время в графике съемок.
Для режиссера картина с Робби и Бейлом станет первой за последние пять лет с момента выхода драмы "Джой" (2015 году) с Дженнифер Лоуренс в главной роли.
Дэвид Оуэн Расселл — трехкратный претендент на премию "Оскар" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за фильмы "Боец" (2010 год), "Мой парень — псих" (2012 год) и "Афера по-американски" (2013 год).
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КультураМарго РоббиКино и сериалыНовости культурыКристиан Бейл
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