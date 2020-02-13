Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-13T03:12+0300
https://ria.ru/20200213/1564590087.html
Стало известно, когда выйдет в США триллер "Охота"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589473_250:0:2110:1046_1036x0_80_0_0_9dece348221945e867f5ea348f026c1e.jpg
РИА Новости

Стало известно, когда выйдет в США триллер "Охота"

03:12 13.02.2020
122
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сатирический триллер с большим количеством сцен жестокости, в котором показано, как представители "элиты" похищают, а потом ведут охоту на "изгоев общества", выйдет в американских кинотеатрах 13 марта, сообщает THR.
В Сети появился новый трейлер ленты, рекламную кампанию и релиз которой студия Universal и продюсер Джейсон Блум решили перенести из-за инцидентов со стрельбой в США. Изначально планировалось, что проект появится на экранах в сентябре.
Теперь Universal называет картину "самым обсуждаемом фильмом года, который никто еще не видел".
Продюсер Джейсон Блум и сценарист Деймон Линделоф в интервью изданию назвали "Охоту" "эксцентричной сатирой" на расслоение общества.
В ленте одну из главных ролей главаря банды богатых снобов, которая пытается истребить группу людей, высказывавших сети консервативные взгляды, сыграла Хилари Суэнк, обладательница двух "Оскаров" (за фильмы "Парни не плачут" и "Малышка на миллион").
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
11 августа 2019, 06:09Культура
Выход триллера "Охота" в США отменили из-за инцидентов со стрельбой
100000
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Небоскребы делового центра Москва-сити
ВЦИОМ: 76% предпринимателей считают, что открыть бизнес в Москве легко
Телефоны в дежурной части ОВД
Два суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудит в Катаре вопросы безопасности
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске арестовали подозреваемого в нападении с ножом на женщин
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии заседания Госсовета РФ
Дюмин: предложения регионов и экспертов ускорят темпы роста экономики
В Технограде расскажут о методике личного планирования
В "Технограде" расскажут о методике личного планирования
Посетительница выставки художника Юрия Анненкова Революция за дверью в музее русского импрессионизма в Москве
В Музее русского импрессионизма открылась выставка Юрия Анненкова
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов назвал сроки покупки второй части акций Сбербанка
Города мира. Шанхай
В Шанхае больше половины иностранных компаний возобновили производство
В офисе страховой компании. Архивное фото
Страховщики рассказали, сколько они могут заработать за год
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об отмене статьи о "шпионских" устройствах
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
СМИ сообщили о перестрелке в Афинах
Разведчик Алексей Ботян
Век героя: ушел великий разведчик Алексей Ботян
Визит папы Римского Франциска в Латвию
Увещание Папы Франциска об Амазонии представили в Ватикане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
15:12Минюст Белоруссии пообещал сделать герб страны более миролюбивым
15:12В Амстердаме в офисном здании взорвалось письмо с бомбой
15:11Сейм Латвии утвердил роспуск Рижской думы
15:09Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
15:06Центробанк хочет дать призывникам право на кредитные каникулы
15:06Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
15:05В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
15:02Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов
15:01Министр финансов Британии подал в отставку
15:00Москва опровергла сообщение о встрече глав МИД России и Польши
14:58Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
Лента новостейМолния