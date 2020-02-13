Стало известно, когда выйдет в США триллер "Охота"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сатирический триллер с большим количеством сцен жестокости, в котором показано, как представители "элиты" похищают, а потом ведут охоту на "изгоев общества", выйдет в американских кинотеатрах 13 марта, . Сатирический триллер с большим количеством сцен жестокости, в котором показано, как представители "элиты" похищают, а потом ведут охоту на "изгоев общества", выйдет в американских кинотеатрах 13 марта, сообщает THR.

В Сети появился новый трейлер ленты, рекламную кампанию и релиз которой студия Universal и продюсер Джейсон Блум решили перенести из-за инцидентов со стрельбой в США. Изначально планировалось, что проект появится на экранах в сентябре.

Теперь Universal называет картину "самым обсуждаемом фильмом года, который никто еще не видел".

Продюсер Джейсон Блум и сценарист Деймон Линделоф в интервью изданию назвали "Охоту" "эксцентричной сатирой" на расслоение общества.