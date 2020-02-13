Стало известно, когда выйдет в США триллер "Охота"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сатирический триллер с большим количеством сцен жестокости, в котором показано, как представители "элиты" похищают, а потом ведут охоту на "изгоев общества", выйдет в американских кинотеатрах 13 марта, сообщает THR.
В Сети появился новый трейлер ленты, рекламную кампанию и релиз которой студия Universal и продюсер Джейсон Блум решили перенести из-за инцидентов со стрельбой в США. Изначально планировалось, что проект появится на экранах в сентябре.
Теперь Universal называет картину "самым обсуждаемом фильмом года, который никто еще не видел".
Продюсер Джейсон Блум и сценарист Деймон Линделоф в интервью изданию назвали "Охоту" "эксцентричной сатирой" на расслоение общества.
В ленте одну из главных ролей главаря банды богатых снобов, которая пытается истребить группу людей, высказывавших сети консервативные взгляды, сыграла Хилари Суэнк, обладательница двух "Оскаров" (за фильмы "Парни не плачут" и "Малышка на миллион").
11 августа 2019, 06:09КультураВыход триллера "Охота" в США отменили из-за инцидентов со стрельбой