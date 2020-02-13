Николай Кудашев: Россию интересует сотрудничество с Индией в Арктике

Посол России в Индии Николай Кудашев рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника о перспективах военно-технического сотрудничества двух стран, о том, возможна ли совместная деятельность Москвы и Дели в таком экзотическом для индийских партнеров регионе, как Арктика, и о том, готовятся ли новые крупные соглашения в области нефти и газа, медицины, туризма, металлургии и поставок угля.

— В сентябре прошлого года лидеры России и Индии договорились довести объем товарооборота до 30 миллиардов долларов к 2025 году. Какие новые проекты появились за это время? Ожидаете ли вы увеличения интереса Нью-Дели к Дальнему Востоку и обсуждение новых совместных проектов?

— Расширение экономического взаимодействия на данном этапе – одна из ключевых постоянных задач России и Индии . Приходится констатировать, что нынешний объем двусторонней торговли – немногим более 10 миллиардов долларов – не соответствует уровню наших динамичных политических контактов. В 2020 году, когда отмечается 20-летие стратегического статуса российско-индийского партнерства, приоритетное внимание уделяем вопросам обеспечения роста товарооборота, взаимных инвестиций, межрегиональных и межчеловеческих связей.

Работа, проводимая на данном направлении, также во многом строится на договоренностях лидеров наших стран, достигнутых на знаковом саммите во Владивостоке в сентябре 2019 года. Так, в целях доведения уровня двустороннего товарооборота к 2025 году до 30 миллиардов долларов намечены дополнительные конкретные шаги, в том числе в рамках принятой совместной Стратегии действий по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Ее реализацией планомерно занимаются профильные министерства двух стран. Речь идет об устранении барьеров для потоков товаров и капиталов, ускорении реализации перспективных проектов в приоритетных сферах, придании импульса технологической кооперации. В этом же контексте рассматривается и продвижение к созданию зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС.

Кроме того, растущую ставку делаем на межрегиональные контакты. С учетом их набирающей темпы динамики планируется организация в текущем году первого российско-индийского форума регионов. Нашему Дальнему Востоку в этом отношении отводится особая роль. Восточный экономический форум, в котором в 2019 году принял участие премьер-министр (Индии Нарендра) Моди в качестве главного гостя, стал важной площадкой для продвижения связей между российскими регионами и индийскими штатами. С учетом предпринимаемых правительством Российской Федерации мер по улучшению делового климата, а также намеченных планов по задействованию в двусторонних отношениях с Индией дальневосточного ресурсного, технологического и производственного потенциала ожидаем, что интерес к нему будет и далее расти. В частности, готовятся крупные соглашения в области нефти и газа, медицины, туризма, металлургии, поставок угля. Прорабатывается возможность восстановления прямого морского сообщения по линии Владивосток – Ченнаи.

Среди новых проектов в области российско-индийского экономического сотрудничества можно выделить запуск завода "Рус Биофарм" по производству медицинских препаратов индийской PSK Pharma, скорое введение в строй еще одного производства упаковочных материалов индийской Uflex в Подмосковье, возведение в Бурятии медицинского комплекса индийской компанией Medanta. В стадии реализации – проект российской металлургической компании НЛМК по строительству завода в индийском штате Махараштра. Прорабатываются инициативы и по целому ряду других направлений, в том числе в рамках реализации владивостокских договоренностей.

— Ранее вы сообщили, что Россия и Индия осуществили опытные платежи по системе, альтернативной SWIFT. Идет ли речь о системе передачи финансовых сообщений Банка России и готовы ли индийские коллеги перейти на работу в этой системе?

— Действительно, обсуждение вариантов использования коммерческими банками наших стран надежных каналов передачи финансовых сообщений ведется. Мы заинтересованы в том, чтобы коммуникация между банками России и Индии и их взаиморасчеты не зависели от внешней конъюнктуры, а осуществлялись на бесперебойной основе.

Как представляется, созданная в 2014 году Банком России система передачи финансовых сообщений (СПФС) могла бы применяться для этих целей. СПФС – это альтернативный канал межбанковского взаимодействия, цель которого обеспечение гарантированного предоставления услуг передачи электронных сообщений по финансовым операциям, а также снижение рисков для безопасности и конфиденциальности оказания соответствующих услуг. Участниками СПФС могут быть как российские кредитные организации, так и иностранные пользователи.

Мы придаем большое значение работе, проводимой на этом направлении центральными и коммерческими банками сторон в рамках регулярных сессий российско-индийской Рабочей группы по банковским и финансовым вопросам, а также в формате БРИКС.

— Посол Индии в России заявил, что Нью-Дели намерен инвестировать в проекты в Арктике, в том числе в сфере энергетики. О чем может идти речь и обсуждают ли Москва и Нью-Дели инвестиции индийских компаний в инфраструктуру Северного морского пути?

— Усилия, предпринимаемые в этом отношении посольством Индии в Москве и лично моим коллегой и другом Вармой, заслуживают всяческой поддержки. Действительно, как стратегические партнеры мы заинтересованы в наращивании совместной деятельности по освоению Арктики, прежде всего с целью разработки нефтегазовых месторождений, проведения научных исследований и использования новых транспортных коридоров.

Профильные индийские нефтяные компании ("Оу-Эн-Джи-Си Видеш Лимитед", "Ойл Индиа Лимитед", "Ойл Индиа Корпорейшн Лимитед" и "Бхарат Петро Ресорсез Лимитед") приобрели долю в 49,9% в АО "Ванкорнефть". Они также пристально изучают углеводородный потенциал участков на арктическом шельфе России, включая перспективную провинцию "Восток Ойл". В настоящее время обсуждается возможность вхождения партнеров из Индии в проекты ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "Газпромнефть" на базе Долгинского месторождения.

Мы видим большие перспективы для взаимодействия по развитию Северного морского пути. Ведется обмен мнениями по потенциальным направлениям двустороннего сотрудничества, касающимся СМП, в том числе в области модернизации и расширения его магистральной инфраструктуры. Россия, конечно же, заинтересована в привлечении дополнительных инвестиций в освоение Арктики.

— Ожидаете ли вы подписания новых двусторонних контрактов в сфере ВТС, в частности, контракта на поставку и локализацию производства в Индии легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т? Проявляла ли индийская сторона внимание к каким-либо новым позициям?

— Действительно, наше военно-техническое сотрудничество имеет давнюю и славную историю. Сейчас оно по-прежнему один из столпов особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии. Как и прежде, для него характерен беспрецедентно высокий уровень доверия и взаимодействие в самых чувствительных областях.

Фиксируем позитивную динамику развития кооперации в данной сфере, несмотря на жесткую и порой недобросовестную конкуренцию со стороны некоторых третьих стран. Итоги прошлого года показали, что Россия продолжает занимать уникальное место в области прямых поставок и совместного с Индией производства вооружения и военной техники (ВиВТ), оставаться проверенным временем ведущим партнером.

Активно работаем с индийской стороной в рамках инициированной премьер-министром Моди в 2014 году программы "Делай в Индии".

На сегодня только Россия готова делиться с Индией самыми передовыми военными технологиями не на словах, а на деле. Нью-Дели тем самым оказывается содействие в создании собственного военно-промышленного комплекса. Обе стороны неизменно подтверждают готовность продолжить курс на совместную разработку и производство перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники.

Важным в плане улучшения системы послепродажного обслуживания отечественного вооружения и военной техники, находящихся на вооружении ВС Индии, стало подписание в ходе российско-индийского саммита во Владивостоке межправсоглашения о сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского (советского) производства. Его реализация будет способствовать дальнейшему расширению кооперации наших стран в военно-технической сфере, широкому привлечению к этой работе частного сектора, продвижения образцов на рынки третьих стран.

Последовательно реализуются контракты на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", а также строительство для индийских ВМС очередной партии фрегатов серии 11356 (кстати, часть из них будет произведена на индийской территории).

Что касается организации производства на совместном предприятии в Индии вертолетов Ка-226Т, то соответствующие переговоры ведутся и близки к завершению. То же самое можно сказать в отношении производства автоматов серии "Калашников" на созданном в прошлом году российско-индийском совместном предприятии.

Открытие новых СП на индийской земле – подтверждение прочности наших доверительных отношений и взаимной заинтересованности сторон в дальнейшем углублении кооперации во всех областях, включая военно-технические связи.

Переговоры по новым и перспективным направлениям ВТС осуществляются прежде всего в рамках Российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству (в 2020 году состоится в Индии) и в соответствии с регулярно обновляемыми долгосрочными программами взаимодействия.

О высоком уровне наших военно-технических связей говорит и ставшее традиционным участие российских субъектов ВТС в проводимой в Индии международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений "Дефэкспо". В этом году "Дефэкспо — 2020" проходила с 5 по 8 февраля в столице индийского штата Уттар-Прадеш городе Лакхнау. Российская экспозиция с более чем 500 образцами вооружений, военной и специальной техники и на этот раз стала одной из самых представительных – участие в мероприятии приняли руководители порядка 40 ведущих оборонных холдингов и предприятий России.

— Глава индийской организации космических исследований сообщил ранее, что Индия намерена построить собственный центр полного цикла подготовки астронавтов. Обращался ли Дели по этому вопросу к Москве, ведь сейчас подготовка индийских космонавтов идет в Звездном городке?

— Россия и Индия имеют долгую и успешную историю сотрудничества в космической сфере. Так, именно на нашем корабле в 1984 году совершил полет в космос первый индийский космонавт Ракеш Шарма. Сейчас мы находимся на новом уровне активизации профильного партнерства, начало которому было положено в октябре 2018 года, когда состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Роскосмосом и Индийской организацией космических исследований (ИОКИ) о совместной деятельности по пилотируемому направлению. С этого момента взаимодействие обрело новые формы в ряде контрактов, в том числе по консультационной поддержке отбора кандидатов в космонавты, их медицинскому обследованию, а также подготовке к самому полету. Кроме того, мы договорились о проведении оценки возможностей использования российского профильного оборудования в системах индийского пилотируемого корабля. Вместе с тем Индия стремится сделать многое самостоятельно, так как государство имеет масштабные планы по развитию пилотируемой космонавтики и после ныне реализуемой программы "Гаганьян". По этой причине Нью-Дели принял решение организовать собственный национальный центр полного цикла подготовки.

Однако, с учетом высокой сложности решения данной задачи, ИОКИ, вероятно, потребуется широкий спектр инноваций, испытательного оборудования и существенная техническая поддержка, которую готова оказать Россия. В связи с этим данное направление может стать важным элементом нашего дальнейшего сотрудничества в космической сфере.

— Российские производители удобрений рассчитывают на отмену Индией пошлины в 5% на импорт удобрений. Обсуждается ли это? Готова ли Индия увеличить объемы закупок российских удобрений?

— Индийская промышленность на данный момент не обеспечивает аграриев минеральными удобрениями в полном объеме, делая по-прежнему весомую ставку на импорт. В этих условиях российскому бизнесу приходится противостоять конкуренции со стороны крупных производителей из других стран. В 2018/2019 финансовом году (апрель-март) поставки из России выросли на 38% и достигли 192 миллионов долларов, однако в общем объеме индийского импорта это соответствует лишь 3,3%. Хотелось бы отметить, что несколько лет назад, в 2015/2016 финансовом году, Индия импортировала из России удобрений на сумму, превышающую 300 миллионов долларов, и наша доля на рынке составляла 6,7%. Выход на прежние показатели потребует от нас дополнительных усилий, но мы также надеемся, что соответствующие пошлины будут пересмотрены в сторону снижения.

— Недавно аналитики сообщили, что Индия резко увеличила закупки российского подсолнечного масла. Какую еще российскую сельскохозяйственную продукцию готова покупать Индия? Обсуждаются ли поставки новых видов продукции, которые ранее не импортировались в Индию?

— Мы рассматриваем АПК в числе приоритетных направлений двустороннего торгово-экономического сотрудничества, и в перспективе эта отрасль могла бы вносить еще более весомый вклад в достижение задачи по доведению объемов двустороннего товарооборота к 2025 году до 30 миллиардов долларов. Нам есть что предложить индийскому потребителю. Россия имеет высокий экспортный потенциал в данном сегменте, и подсолнечное масло – хороший пример. Индийская таможенная статистика в 2018/2019 финансовом году зафиксировала почти 12-кратный рост импорта масла из России, объем поставок превысил 22 миллиона долларов. Однако следует иметь в виду, что этот скачок произошел на фоне очень низкой базы предыдущего года, когда общая сумма импорта едва превысила 1,6 миллиона долларов, а доля нашей страны в поставках этой товарной категории составляла всего 0,02%. Будем стремиться поддерживать эту динамику.

Помимо традиционных товаров, некогда широко представленных в нашей торговле, таких как зерновые и бобовые, отмечаем интерес к поставкам в Индию российского мяса, прежде всего свинины, а также вина и виноматериалов.

Индийские партнеры, которые, кстати, тоже последовательно наращивают экспорт своей сельхозпродукции в Россию, ориентируют нас не только на товарообмен, но и на трансфер технологий, что также является интересной для нас областью сотрудничества.

— США сосредоточили на базе в Индийском океане к югу от Индостана шесть стратегических бомбардировщиков В-52Н, значительно нарастив группировку. Как в Москве оценивают этот шаг?