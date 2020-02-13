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Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
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РИА Новости

Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ

08:00 13.02.2020
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© AP Photo / Jorge Saenz В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
© AP Photo / Jorge Saenz
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Александр Лесных. Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что Международный валютный фонд не получит "ни полцента" по ранее выданным кредитам, пока страна не выберется из экономической рецессии. Примеру Буэнос-Айреса могут последовать и другие клиенты МВФ, включая Украину.

Долговая яма

Новое правительство Аргентины, сформированное в конце минувшего года, оказалось перед тяжелым выбором: продолжать расплачиваться с неподъемными внешними долгами, изымая средства из кризисной экономики, или направить их на развитие страны, нарушив обязательства перед зарубежными кредиторами.
То, что расчет по внешним займам придется отложить до лучших времен, первым дал понять избранный президент Альберто Фернандес. В конце ноября он пообещал отказаться от оставшихся 12 миллиардов долларов от МВФ, поскольку "пьянство не лечат вином". К тому моменту страна получила 44 из 56 миллиардов финансовой помощи по ранее одобренной программе.
"Мне нужно решить огромную проблему с долгами, неужели я стану просить еще? Я хочу больше не просить и чтобы мне позволили расплатиться", — заявил Альберто Фернандес в эфире радиостанции Con Vos. Спустя неделю глава Центробанка Гидо Сандлерис подал в отставку "из-за неспособности стабилизировать обстановку в финансовом секторе".
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Через месяц правительство отложило почти на восемь с половиной месяцев платежи по казначейским векселям. Речь шла о сумме в девять миллиардов долларов, часть которой требовалось перечислить 20 декабря. Агентство S&P Global Ratings тут же понизило суверенный рейтинг Аргентины до выборочного дефолта (SD).
Теперь высшее руководство страны настаивает на реструктуризации внешнего долга. Это 100 миллиардов долларов, и почти половина — займы у МВФ. Скорее всего, именно реструктуризацию обсуждали глава Минфина Аргентины Мартин Гузман и директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева на встрече перед конференцией, состоявшейся в Ватикане в начале февраля.
Многие эксперты уверены, что кредиторы согласятся смягчить требования. В противном случае Буэнос-Айрес объявит дефолт, что еще больше дестабилизирует экономику, разогнав и без того зашкаливающую инфляцию (по итогам года — больше 50%). А это серьезно ударит по всему региону, в том числе по инвестиционным проектам. В частности, под угрозой окажутся планы американских компаний по разработке сланцевого месторождения "Вака-Муэрта" в аргентинской провинции Неукен.
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Такой сценарий для МВФ неприемлем, о чем прямо сказала директор-распорядитель этой организации Кристалина Георгиева. "Наступил очень важный момент, когда Аргентина должна принять политику, которая стабилизирует экономику, приведет к реструктуризации долгов и ответит на чаяния наиболее уязвимых людей", — объяснила она агентству Reuters. Поддержала Аргентину и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе недавней встречи с Альберто Фернандесом.

"Мы обменялись видением по многим вопросам, среди которых — необходимость достичь соглашения с Международным валютным фондом, которое позволит нам выплачивать долг без вреда для аргентинского народа. Я очень благодарен ей за теплоту и поддержку", — написал Фернандес у себя в Twitter.

Шансы есть

Эксперты отмечают, что первым делом новому руководству страны нужно разработать денежно-кредитную политику, способную обуздать инфляцию и увеличить доходы населения.
Необходимо стимулировать малый бизнес, а для этого требуются доступные кредиты. С нынешней ключевой ставкой в 50% (летом и вовсе было за 70%) о дешевом финансировании не может быть и речи.
Высокая ключевая ставка тянет за собой еще одну проблему — чрезмерная доходность казначейских бумаг. На рынок массово приходят спекулянты, скупая все доступные облигации. В результате национальная валюта оказывается крайне зависимой от ситуации на мировом рынке, и любые неблагоприятные события, заставляющие спекулянтов перекладывать средства в более надежные активы, обрушают курс. Именно это случилось с аргентинским песо, подешевевшим за годы президентства предыдущего главы государства Маурисио Макри с 9,8 до 57,2 за доллар (сейчас уже 61).
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Чтобы справиться с безработицей и поддержать стремительно беднеющее население, новое правительство уже предприняло ряд радикальных мер. В частности, издали указ, осложняющий увольнение сотрудников — если на то не было основательных причин, бывший работодатель обязан удвоить компенсацию. Помимо этого, в начале февраля профсоюз дальнобойщиков добился повышения зарплат на 26,5% для 200 тысяч водителей.
Еще на рассмотрении конгресса находится законопроект о "налоге на доллар". В ближайшие пять лет в Аргентине намерены собирать дополнительные средства в бюджет за счет 30-процентного сбора на часть операций в иностранной валюте — это касается турпоездок, оплаты товаров в зарубежных интернет-магазинах и тому подобного. Эти средства направят на повышение пенсий и развитие инфраструктуры.
Вообще, первая страна, отказавшаяся возвращать кредиты МВФ, — Греция. В 2015 году в Афинах заявили, что денег в казне нет и полуторамиллиардный долг погасить нечем. Евросоюзу тогда пришлось предоставить грекам экстренный кредит для расчетов с фондом.
Сейчас наиболее вероятным кандидатом на повторение аргентинского сценария аналитики считают Украину. По данным Нацбанка, долги Киева МВФ превышают десять миллиардов долларов, а золотовалютные резервы оцениваются в 25 миллиардов.
В 2019 году на погашение займов и выплату процентов Украина потратила более 40% доходов госбюджета. О необходимости дефолта и прекращении сотрудничества с МВФ периодически заявляют многие представители украинской элиты — от депутатов Рады до олигарха Игоря Коломойского.
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АргентинаМВФЕвросоюзКристина Фернандес де КиршнерИгорь КоломойскийЭкономика
Популярные комментарии
А может Аргентине иск какой-нибудь состряпать? Например, к Мелкобритании, за Фолкленды. Вдруг прокатит? Сейчас это модно!
13 февраля, 10:00
bberserker79
2160001
Аргентина марионеточное государство, своей политической воли не имеет, однако те могущественные силы, которые ей управляет сделали вызов МВФ, и это может повториться в таких странах как Китай, Иран, Кореи.. Украина? возможно. после присоединения западных территорий к ЛДНР у заемщиков МВФ не будет возможности продажи этих территорий, а значит и вернуть деньги они не смогут. это уже будут долги киевской банды, Малороссия за них не будет отвечать. так же как мы не отвечали за долги белогвардейцев, которые на западе занимали большие деньги для уничтожения нашей Родины.
13 февраля, 12:39
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