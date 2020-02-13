Андрей Гуськов: Куба будет погашать российские кредиты

По итогам последних переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с его кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррилья в Сантьяго-де-Куба стороны вновь подтвердили настрой на развитие партнерства, а глава российского дипведомства назвал Гавану "приоритетным партнером России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна". О сотрудничестве двух стран в сфере ВТС, российских кредитах в кубинскую экономику и совместных проектах в области углеводородов посол РФ на Кубе Андрей Гуськов рассказал РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

— Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в конце октября на переговорах со своим российской коллегой Владимиром Путиным пригласил его посетить Кубу, когда это будет возможно. Лидер РФ пообещал обязательно воспользоваться этим приглашением. Планируется ли такой визит в 2020 году?

— Действительно, переданное президенту Владимиру Путину приглашение посетить Кубу с визитом было принято. Вопрос о сроках его осуществления будет рассмотрен с учетом рабочего графика главы государства, а также плана двусторонних контактов на высшем и высоком уровне.

— Во время своего визита на Кубу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит поддерживать Кубу и развивать сотрудничество с ней, в том числе в сфере ВТС. Планируется ли подписание новых контрактов в этой области? Обсуждается ли сейчас вопрос о возможных поставках средств ПВО и береговых ракетных комплексов на Кубу?

— Военно-техническое сотрудничество — одно из важных направлений взаимодействия между нашими странами. Его история насчитывает не одно десятилетие. Как известно, Революционные вооруженные силы Кубы в значительной мере оснащены вооружением и военной техникой советского и российского производства, включая средства ПВО и береговые ракетно-артиллерийские комплексы. Для их поддержания в боевой готовности требуются соответствующие обслуживание и ремонт, поставки запасных частей и комплектующих, решение других смежных задач. Наша совместная работа строится с учетом этих потребностей. Одновременно мы готовы рассмотреть возможные предложения партнеров по дальнейшему укреплению оборонного потенциала Республики Куба.

— Ранее посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь заявил, что Гавана рассчитывает на новые российские кредиты. Этот вопрос уже обсуждался? Когда и на какую сумму будут выделены кредиты?

— Предоставление кредитов — один из главных механизмов обеспечения развития наших торгово-экономических связей с Кубой. Мы отнюдь не единственные, кто его использует. Более того, практически все зарубежные партнеры Гаваны могут зайти на местный рынок если не за счет инвестиций, то только путем предоставления кредитов. Так что это очень важная форма поддержки российских экономоператоров, повышающая их конкурентоспособность в условиях активной работы на Кубе многочисленных предприятий и компаний, в большинстве своем высокого международного уровня, из Европы, Азии и других регионов.

Что касается новых российских кредитов, то они, согласно уже достигнутым и еще прорабатываемым договоренностям, предоставляются на реализацию намеченных совместных проектов. Следует отметить, в частности, подписанный крупный контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы. Значительная часть его финансирования — почти 900 миллионов евро — будет обеспечена за счет коммерческих кредитов российских банков. В практическую плоскость переходит также реализация проектов по осуществлению второго этапа модернизации металлургического завода "Антильяна-де-Асеро имени Хосе Марти", капитальному ремонту 10 энергоблоков мощностью по 100 МВт каждый на кубинских ТЭС, реконструкции предприятий текстильной промышленности Кубы, второй очереди поставок локомотивов по линии АО "Синара — Транспортные машины", развитию сборочных производств на Кубе Группы "ГАЗ", включая автомобили "Урал", "Газель", автобусы ПАЗ, поставке на остров российской пшеницы, удобрений. Общая сумма планируемых кредитов на эти и другие сделки, выполнить которые предстоит в ближайшие годы, может составить свыше 1 миллиарда евро.

Еще раз хочу подчеркнуть, что средства, вкладываемые в экономику Кубы, будут компенсированы в порядке погашения кредитов. Следует также отметить, что они обеспечивают работу и прибыль российских предприятий, поставляющих сюда свою продукцию. Речь идет об абсолютно взаимовыгодной схеме сотрудничества.

— Как сообщалось ранее, Москва и Гавана договорились о создании плана по энергообеспечению республики. По итогам своего визита на Кубу Дмитрий Медведев сообщил, что РФ найдет способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне ограничений США, не допускающих танкеры к острову. Что включает в себя этот план? Когда он начнет реализовываться?

— Вы, очевидно, имеете в виду договоренности, которые нашли отражение в подписанной в ходе XVII заседания межправительственной Российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в сентябре 2019 года в Москве дорожной карте к разработанной здесь программе "Развитие топливно-энергетического комплекса и повышение энергобезопасности Республики Куба". Эта дорожная карта включает в себя комплекс мер по снижению зависимости кубинской электроэнергетической отрасли от импорта углеводородов за счет увеличения их добычи на Кубе с участием наших компаний, в частности "Зарубежнефти" и "Роснефти", ввода в эксплуатацию современных эффективных производств электроэнергии на местных ТЭС, создания новых объектов электрогенерации на возобновляемых источниках энергии, и другие формы сотрудничества. Этот план уже начинает реализовываться на практике через осуществление конкретных совместных проектов. Одновременно продолжается работа по обеспечению поставок на остров нефти и нефтепродуктов вопреки упомянутым вами незаконным ограничениям со стороны США.

— В начале октября РЖД подписали с Кубой контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны стоимостью 1,88 миллиарда евро. Когда начнется работа?

— Упомянутый вами контракт — крупнейший в отношениях с Кубой за всю историю современной России. Хочу обратить особое внимание на то, что большая часть из озвученной вами его стоимости будет профинансирована из средств, аккумулирующихся на так называемом спецсчете Российской Федерации в Национальном банке Кубы. Это средства, которые Куба возвращает России в порядке погашения оставшейся части государственной задолженности, образовавшейся в период бывшего СССР, в соответствии с соглашением о ее списании от 2013 года.