Убитый город: почему немцы не простили США и Великобритании Дрезден

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Сотни самолетов, идущих волна за волной, тысячи тонн сброшенных бомб, взрывы, сливающиеся в единый огненный смерч, — ровно 75 лет назад, 13 февраля 1945-го, британская и американская авиация нанесла по Дрездену удар, признанный одним из самых жестоких за всю историю войн. Город практически полностью уничтожили и сожгли — воздушные налеты разрушили 80 процентов зданий. О том, была ли в этих бомбардировках военная необходимость и не являются ли они преступлением, спорят до сих пор. Как Дрезден превращали в руины — в материале РИА Новости.

Демонстрация силы

До войны в Дрездене жили 650 тысяч человек — седьмой по численности населения город Германии. В первые годы Второй мировой его практически не бомбили — ни СССР, ни союзники не рассматривали Дрезден как военную цель. Это один из самых красивых старинных городов Европы. Множество достопримечательностей, памятников истории и культуры: знаменитая Дрезденская галерея, Музей фарфора, грандиозный оперный театр, дворцовый ансамбль Цвингер, церкви в стиле барокко. Армейских частей и оборонных предприятий в городе не было, за исключением завода по производству противогазов, фабрики, выпускавшей оптику, и нескольких небольших мастерских. Они располагались на окраинах, а союзники бомбили преимущественно центр.

Под конец войны, рассчитывая на мирный статус города, в Дрезден хлынул поток беженцев из объятых огнем регионов страны. Население увеличилось почти на 200 тысяч человек. Люди надеялись найти здесь спасение, но попали в настоящий ад. Дрезден сгубило то, что город, наряду с Берлином и Лейпцигом, оставался крупным транспортным центром, через который вермахт мог перебрасывать войска с запада на восток и обратно. Официально именно по этой причине союзники включили Дрезден в список целей для массированных бомбардировок.

Однако были и другие, скрытые мотивы.

© РИА Новости / РИА Новости Дрезден в 1951 году еще в развалинах после войны © РИА Новости / РИА Новости Дрезден в 1951 году еще в развалинах после войны

Незадолго до первой бомбежки английским пилотам зачитали меморандум: "Дрезден, седьмой по величине город Германии, <…> на настоящий момент крупнейший район противника, все еще не подвергавшийся бомбардировкам. В середине зимы, с потоками беженцев, направляющимися на запад, и войсками, которые где-то должны быть расквартированы, жилые помещения в дефиците, поскольку требуется не только разместить рабочих, беженцев и войска, но и правительственные учреждения, эвакуированные из других районов. <…> Цель атаки — нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично рухнувшего фронта, <…> и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС".

Огненный смерч

Бомбардировки Дрездена были именно демонстрацией силы. Что-что, а бомбить союзники умели. Великобритания и США располагали мощным флотом бомбардировщиков и не стеснялись его применять. Была разработана тактика, повышающая эффективность ударов. Первая волна самолетов сбрасывала фугасные бомбы, разрушавшие стены и крыши домов, обнажавшие деревянные конструкции. Вторая волна атаковала зажигательными боеприпасами, создающими обширную область сплошных пожаров. На улицах образовывался огненный смерч, температура в котором достигала 1500 градусов. Третья волна вновь сбрасывала фугасы, осложняя работу пожарных и спасателей, добивая полуразрушенные и обгоревшие остовы зданий.

Первыми удар по Дрездену поздно вечером 13-го и ночью 14 февраля нанесли британцы. Почти 800 тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков Avro Lancaster, вылетевших двумя волнами, обрушили на спящий город 1478 тонн фугасных и 1182 тонны зажигательных боеприпасов. Это было ковровое бомбометание, когда удар наносится по площадям, а не по отдельным целям. Под крыльями самолетов вспыхнуло море огня. Днем 14 февраля эстафету приняли американцы: 311 "летающих крепостей" B-17 сбросили на железнодорожные парки и соседние районы Дрездена 771 тонну бомб. На следующий день ВВС США добавили еще 466 тонн смертоносного металла. Кроме того, истребители P-51 "Мустанг" атаковали забитые беженцами дороги.

"В огненном шквале раздавались стоны и крики о помощи. Все вокруг превратилось в сплошной ад, — вспоминала жительница Дрездена Маргарет Фрейер. — Я вижу женщину — она до сих пор у меня перед глазами. В ее руках сверток. Это ребенок. Она бежит, падает, и младенец, описав дугу, исчезает в пламени. Внезапно прямо передо мной возникают двое. Они кричат, машут руками, и вдруг, к ужасу моему, я вижу, как один за другим эти люди падают на землю (сегодня я знаю, что несчастные стали жертвами нехватки кислорода). Они теряют сознание и превращаются в золу. Безумный страх охватывает меня, и я все время повторяю: "Не хочу сгореть заживо!" Не знаю, сколько еще людей попалось на моем пути. Знаю только одно: я не должна сгореть".

На этом основная фаза бомбардировок Дрездена завершилась. Однако американцы продолжали налеты. Так, 2 марта 406 бомбардировщиков сбросили 940 тонн фугасных и 141 тонну зажигательных боеприпасов, а 17 апреля 580 B-17 отбомбились 1554 тоннами фугасов и 165 тоннами зажигательных бомб. Всего на город обрушили более полумиллиона авиационных средств поражения, или более семи тысяч тонн боеприпасов.

Город в руинах

За три дня бомбардировок союзники суммарно потеряли 20 самолетов и свыше 100 летчиков убитыми, пропавшими без вести и пленными. Сравнительно низкий уровень потерь связан с тем, что дрезденская система ПВО была слабой и не могла дать отпор воздушным армадам. А на земле практически не осталось ничего живого. В 2010 году комиссия немецких историков, работавшая с 2004-го, пришла к выводу, что в Дрездене погибли 25 тысяч человек. Подавляющее большинство — мирные жители.

Как подсчитала дрезденская полиция вскоре после налетов, полностью и частично союзники разрушили 24 банка, 26 зданий страховых компаний, 31 торговую лавку, 6470 магазинов, 640 складов, 256 торговых залов, 31 гостиницу, 26 трактиров, 63 административных здания, три театра, 18 кинотеатров, 11 церквей, 60 часовен, 50 культурно-исторических зданий, 19 больниц (включая вспомогательные и частные клиники), 39 школ, пять консульств, зоологический сад, водопроводную станцию, железнодорожное депо, 19 почтамтов, четыре трамвайных депо, 19 судов и барж. Семьдесят восемь тысяч жилых зданий были полностью уничтожены, 27 тысяч признали непригодными для жилья.

От бомб сильно пострадала Дрезденская картинная галерея. Значительную часть коллекции успели спрятать в шахтах неподалеку от города, где ее и обнаружили советские солдаты. Многие шедевры были изрядно попорчены сыростью. Картины вывезли в СССР, отреставрировали и передали в Пушкинский музей. В 1955-м Никита Хрущев распорядился вернуть ГДР 1240 холстов.

Некоторые общественные деятели, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе, немецкий писатель Гюнтер Грасс, считали бомбежки Дрездена военным преступлением. Американский журналист Кристофер Хитченс указывал: налеты на Дрезден проводились исключительно для того, чтобы новые экипажи самолетов на практике отработали ковровое бомбометание. А немецкий историк Йорг Фридрих говорил об "акте ничем не оправданного террора".

После войны примененные в Дрездене методы бомбардировок и их главный идеолог — маршал Артур Харрис — подверглись резкой критике. К слову, Харрис — единственный из крупных британских военачальников не получил пэрство. В 1948-м он и вовсе был вынужден переехать в Южную Африку.