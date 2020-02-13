Освобождение Будапешта от немецко-фашистских захватчиков (1945)

Столица Венгрии Будапешт была освобождена в ходе стратегической наступательной операции войск 2-го Украинского (командующий – маршал Советского Союза Родион Малиновский) и части сил 3-го Украинского фронта (командующий – маршал Советского Союза Федор Толбухин).

К концу октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта после захвата Дебрецена находились в 100-150 километрах восточнее и юго-восточнее Будапешта. Им противостояли войска немецкой группы армий "Юг" (командующий – генерал-полковник Йоханнес Фриснер). 3-й Украинский фронт, освободив совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Белград, вышел в южные районы Венгрии, чтобы подготовиться к форсированию Дуная. Противник на подступах к Будапешту создал сильно укрепленную оборону , так называемую "линию Маргарита".

Учитывая сложившуюся обстановку, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение : силами центра и левого крыла 2-го Украинского фронта продолжить без оперативной паузы наступление, в короткие сроки разгромить врага в междуречье Тиссы и Дуная, после чего с ходу овладеть Будапештом.

29 октября 1944 года 2-й Украинский фронт перешел в наступление. Для противника этот удар оказался неожиданным, и 2 ноября советские войска находились уже в 15 километрах от Будапешта. Однако вскоре немецкое командование перебросило в район города резервные силы и сумело остановить продвижение советских войск. Момент внезапности был утрачен, начались затяжные бои. 4 ноября Ставка потребовала от маршала Малиновского расширить полосу наступления и разгромить будапештскую группировку противника ударами с севера и севера-востока. 11 ноября войска 2-го Украинского фронта продолжили наступление, продолжавшееся 16 дней, однако рассечь и разгромить будапештскую группировку врага восточнее города не удалось. Наступление было временно приостановлено.

В начале декабря снова была предпринята попытка разгромить будапештскую группировку противника. В результате наступления войска 2-го Украинского фронта вышли к Дунаю севернее и северо-западнее Будапешта, отрезав пути будапештской группировке противника на север. Войска 3-го Украинского фронта к этому времени форсировали реку Дунай, вышли северо-восточнее озера Балатон и создали условия для совместных действий со 2-м Украинским фронтом по завершению окружения и разгрома противника в районе Будапешта.

Согласно директиве Ставки от 12 декабря, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов совместными ударами с северо-востока, востока и юго-запада должны были завершить окружение и разгром будапештской группировки противника, а затем овладеть столицей Венгрии.

К началу наступления 2-й Украинский фронт имел 39 стрелковых дивизий, два танковых, два механизированных и два кавалерийских корпуса, которых поддерживали 14 румынских дивизий.

Войска 3-го Украинского фронта располагали 31 стрелковой дивизией, одной бригадой морской пехоты, одним танковым, двумя механизированными и одним кавалерийским корпусами. В составе фронта действовала 1-я болгарская армия. Южнее 3-го Украинского фронта действовала 3-я югославская армия. Силам двух советских фронтов противостояли немецкие войска группы армий "Юг" и часть сил группы армий "Ф" – всего 51 немецкая и венгерская дивизия и две бригады, в том числе девять танковых и четыре моторизованные дивизии.

2-й Украинский фронт получил задачу выйти к Дунаю и не допустить отхода будапештской группировки противника на северо-запад. Одновременно фронт должен был частью сил наступать на Будапешт с востока. 3-му Украинскому фронту ставилась задача нанести удар из района озера Веленце, выйти к берегу Дуная в районе Эстергома и соединиться с войсками 2-го Украинского фронта, отрезав тем самым пути отхода будапештской группировке на запад. Часть сил фронта должна была наступать непосредственно на Будапешт и овладеть им во взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта.

Начавшееся 20 декабря наступление советских войск развивалось успешно. К исходу 26 декабря войска 2-го и 3-го Украинских фронтов соединились в районе Эстергома, завершив окружение будапештской группировки врага.

Чтобы избежать излишних жертв среди населения и разрушения города, советское командование направило 29 декабря окруженному гарнизону ультиматум о капитуляции, но фашистское командование приказало расстрелять советских парламентеров.

Противник предпринял все меры к тому, чтобы деблокировать окруженные соединения и части. С этой целью в течение января 1945 года он нанес три сильных контрудара, пытаясь разгромить войска 3-го Украинского фронта, деблокировать окруженные силы и восстановить оборону по Дунаю. В ожесточенных боях, несмотря на превосходство противника в танках, войска 3-го Украинского фронта не только остановили наступление вклинившейся в их оборону группировки немецких войск, но и отбросили ее на исходные позиции.

С 27 декабря 1944 года специально созданная будапештская группа советских войск вела бои за освобождение восточной части города (Пешта) и с 22 января 1945 года – западной части (Буды).

Уличные сражения приняли ожесточенный характер, обе стороны несли большие потери. Лишь 13 февраля борьба завершилась ликвидацией группировки противника и освобождением столицы Венгрии.

С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Нанеся серьезный урон немецкой группе армий "Юг", советские войска получили возможность для подготовки и проведения завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии. При этом потери 2-го и 3-го Украинских фронтов в ходе Будапештской наступательной операции составили 320 тысяч человек, из них более 80 тысяч – безвозвратные, 1766 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 4127 орудий и минометов, 293 боевых самолета.