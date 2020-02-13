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Продажи Lose Yourself Эминема взлетели после выступления на "Оскаре"
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РИА Новости

Продажи Lose Yourself Эминема взлетели после выступления на "Оскаре"

09:53 13.02.2020
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© REUTERS / Mario AnzuoniЭминем на 92-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде, Лос-Анджелес
Эминем на 92-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде, Лос-Анджелес
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Объемы продаж трека Lose Yourself Эминема сильно возросли после неожиданного выступления артиста на вручения премии "Оскар", сообщает NME.
Так, в воскресенье эту песню загрузили (после оплаты) четыре тысячи пользователей, а в субботу — всего двести. В целом, все композиции певца стали пользоваться большей популярностью, их скачали в общей сложности семи тысяч раз в воскресенье, тогда как в субботу — две тысячи.
Lose Yourself была записана в 2002 году для фильма "Восьмая миля", а 23 марта 2003 года исполнитель получил за нее "Оскара" в категории "Лучшая оригинальная песня". Эминем разделил авторство с Джеффом Бассом и Луисом Ресто, но ни рэпера, ни Басса не было в тот раз на церемонии.
"Смотрите, это как если бы у меня был еще один дубль, еще одна возможность. Спасибо киноакадемии. Простите, что мне потребовалось 18 лет, чтобы здесь оказаться", — написал исполнитель в твиттере.
Объем продаж всех песен, номинированных в этом году на премию "Оскар", возросли. Причем лидером оказался не лауреат ("(I'm gonna) love me again" Элтона Джона и Берни Топина), а “Stand Up” Синтии Эриво. Ее скачали две тысячи раз, что значительно выше результата субботы.
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