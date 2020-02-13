Ежегодно 13 февраля в мире проводится Всемирный день радио . Он был провозглашен в 2012 году в ходе 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

В июне 2011 года ЮНЕСКО провела широкие консультации со всеми заинтересованными участниками, включая ассоциации эфирного вещания, общественные, государственные, частные, общинные и международные радиовещательные организации, учреждения ООН, фонды и программы, неправительственные организации, работающие в сфере коммуникаций, научные и академические круги, двусторонние учреждения по вопросам развития, а также постоянные представительства при ЮНЕСКО и национальные комиссии по делам ЮНЕСКО. Проект Всемирного дня радио поддержали 91% респондентов, участвовавших в процессе консультаций. Инициатор проекта, Испанская академия радио, получила более чем 46 писем поддержки от различных организаций.

Генеральный директор ЮНЕСКО предложил для проведения праздника дату создания "Радио ООН" – 13 февраля 1946 года.

Радио является мощным средством распространения информации о деятельности, заслугах, достижениях и проблемах человечества и представляет собой платформу для всеобщего обсуждения насущных вопросов.

На глобальном уровне радио остается наиболее широко распространенным средством массовой информации. Оно способно охватить самую широкую аудиторию, донести до слушателя голоса и мнения самых различных представителей общества.

Основными целями проведения Дня радио являются повышение осведомленности общественности и СМИ относительно важности радио, призыв к руководящим деятелям обеспечить и предоставить доступ к информации посредством радио, укрепление связей и международного сотрудничества между радиовещательными компаниями.

В 2020 году Всемирный день радио будет затрагивать три направления:

- поощрение плюрализма в сфере радиовещания, в том числе сбалансированного соотношения государственных, частных и общественных вещательных компаний;

- поощрение сбалансированной представленности различных групп общества в новостных редакциях;

- поощрение разнообразия редакционных материалов и типов программ, отражающих разнообразие слушательской аудитории.

В России День радио ежегодно отмечается 7 мая . Официально день был утвержден ежегодным праздником указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года.

Событие , положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова (1859-1905). 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском университете Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи.